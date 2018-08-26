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الرئيسية | خارج الحدود | مقتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" بأفغانستان

مقتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" بأفغانستان

مقتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" بأفغانستان
هسبريس - رويترز
الأحد 26 غشت 2018 - 13:40

قالت السلطات الأفغانية اليوم الأحد إن زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" في أفغانستان أبو سعد إرحابي قتل في ضربة على معاقل للتنظيم في إقليم ننكرهار مساء أمس السبت.

وقالت الإدارة الوطنية للأمن في كابول في بيان إن عشرة آخرين من أعضاء التنظيم المتشدد قتلوا أيضا في عملية برية وجوية مشتركة نفذتها القوات الأفغانية والأجنبية.

كما أسفرت العملية عن تدمير كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة والذخيرة خلال مداهمة اثنين من مخابئ الدولة الإسلامية.

ولم تورد وكالة أعماق المرتبطة بالتنظيم تعليقا على النبأ ولم يرد رد فعل بعد أيضا من مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان لتدريب القوات الأفغانية وتقديم المشورة لها.

ورسخ التنظيم وجوده في ننكرهار على الحدود الشرقية لأفغانستان مع باكستان وأصبح من أخطر الجماعات المتشددة في البلاد.

ونشط الفرع المحلي من التنظيم، الذي يعرف أحيانا بالدولة الإسلامية في ولاية خراسان، منذ 2015 وشن هجمات على حركة طالبان وعلى القوات الأفغانية والأمريكية.

ومن الصعب تحديد عدد مسلحي الدولة الإسلامية في أفغانستان لتكرر تغيير بعض أفراده لولائهم لكن الجيش الأمريكي يقدره بنحو ألفين.

واستسلم أكثر من 150 مسلحا من الدولة الإسلامية لقوات الأمن الأفغانية هذا الشهر في إقليم جوزجان حيث يقاتل التنظيم لبسط سيطرته على طرق للتهريب تؤدي إلى تركمانستان المجاورة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - الكذب الأحد 26 غشت 2018 - 14:08
هاذ زعيم انتاع الدولة الاسلامية عندو سبع ارواح كل مرة تقتلوه اتيحيا ليهم فيلم ممل
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