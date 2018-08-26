24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
26/08/2018
الأيام القادمة
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:22
|06:54
|13:34
|17:08
|20:05
|21:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟
- فيلم "دوار البوم" .. الانقلاب العسكري ليس نضالا في المغرب
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد
- الرئيس ويا يهدي المدرب فينغر أرفع وسام ليبيري
- ليبرمان يتنصل من تسوية إسرائيل و"حماس"
- تلوث الهواء يزيد مخاطر الإصابة بالكلى المزمن
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
البابا: تحرش القساوسة بالأطفال "جرح مفتوح"
الأحد 26 غشت 2018 - 15:35
قال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اليوم الأحد ،اليوم الثاني والأخير في زيارته لأيرلندا، إن فضائح تحرش القساوسة بالأطفال "جرح مفتوح" لابد من علاجه بإجراء "حازم وحاسم".
وأضاف البابا خلال صلاة التبشير الملائكي بكنيسة ماريان في مدينة نوك ،:"هذا الجرح المفتوح يفرض علينا تحديا، أن نكون حازمين وحاسمين في اتباع الحقيقة والعدالة". وقد الكلمة استحسانا بين الحضور.
وقال البابا: "ألتمس الصفح من الرب عن هذه الخطايا وهذه الفضيحة وأيضا الخيانة التي يشعر بها الكثيرون ".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - أحمد الأحد 26 غشت 2018 - 15:49
تتحرشون بالاطفال لأنكم تحرمون ما احل الله لكم من الزواج بالنساء
2 - أحمد الأحد 26 غشت 2018 - 15:51
العلاج يكمن في ترك الرهبنة وتحليل الزواج للقساوسة
3 - وكواك الحق الأحد 26 غشت 2018 - 15:57
لقد وجظت آية حكيمة أشفت غليلي بمثل هذه الأخبار
بسم الله الرحمان الرحيم ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيم)) صدق الله العظيم
بسم الله الرحمان الرحيم ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيم)) صدق الله العظيم
4 - سيف الأحد 26 غشت 2018 - 16:05
الكبت يولد الانفجار و الحل في فرض الزواج. الحمد لله على نعمة الاسلام
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4