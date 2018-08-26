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الرئيسية | خارج الحدود | البابا: تحرش القساوسة بالأطفال "جرح مفتوح"

البابا: تحرش القساوسة بالأطفال "جرح مفتوح"

البابا: تحرش القساوسة بالأطفال "جرح مفتوح"
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 26 غشت 2018 - 15:35

قال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اليوم الأحد ،اليوم الثاني والأخير في زيارته لأيرلندا، إن فضائح تحرش القساوسة بالأطفال "جرح مفتوح" لابد من علاجه بإجراء "حازم وحاسم".

وأضاف البابا خلال صلاة التبشير الملائكي بكنيسة ماريان في مدينة نوك ،:"هذا الجرح المفتوح يفرض علينا تحديا، أن نكون حازمين وحاسمين في اتباع الحقيقة والعدالة". وقد الكلمة استحسانا بين الحضور.

وقال البابا: "ألتمس الصفح من الرب عن هذه الخطايا وهذه الفضيحة وأيضا الخيانة التي يشعر بها الكثيرون ".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - أحمد الأحد 26 غشت 2018 - 15:49
تتحرشون بالاطفال لأنكم تحرمون ما احل الله لكم من الزواج بالنساء
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2 - أحمد الأحد 26 غشت 2018 - 15:51
العلاج يكمن في ترك الرهبنة وتحليل الزواج للقساوسة
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3 - وكواك الحق الأحد 26 غشت 2018 - 15:57
لقد وجظت آية حكيمة أشفت غليلي بمثل هذه الأخبار
بسم الله الرحمان الرحيم ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيم)) صدق الله العظيم
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4 - سيف الأحد 26 غشت 2018 - 16:05
الكبت يولد الانفجار و الحل في فرض الزواج. الحمد لله على نعمة الاسلام
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