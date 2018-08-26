البابا: تحرش القساوسة بالأطفال "جرح مفتوح"

هسبريس - د.ب.أ

قال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اليوم الأحد ،اليوم الثاني والأخير في زيارته لأيرلندا، إن فضائح تحرش القساوسة بالأطفال "جرح مفتوح" لابد من علاجه بإجراء "حازم وحاسم".

وأضاف البابا خلال صلاة التبشير الملائكي بكنيسة ماريان في مدينة نوك ،:"هذا الجرح المفتوح يفرض علينا تحديا، أن نكون حازمين وحاسمين في اتباع الحقيقة والعدالة". وقد الكلمة استحسانا بين الحضور.

وقال البابا: "ألتمس الصفح من الرب عن هذه الخطايا وهذه الفضيحة وأيضا الخيانة التي يشعر بها الكثيرون ".