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الرئيسية | خارج الحدود | موسكو: اعتراض بريطانيا لطائرة روسية "خطير"

موسكو: اعتراض بريطانيا لطائرة روسية "خطير"

موسكو: اعتراض بريطانيا لطائرة روسية "خطير"
هسبريس - رويترز
الأحد 26 غشت 2018 - 18:40

اتهمت روسيا سلاح الجو الملكي البريطاني باعتراض طائرة عسكرية تابعة لها فوق البحر الأسود بطريقة وصفتها بالخطيرة بهدف استفزاز موسكو بعد واقعتي اعتراض في غضون أسبوع.

وجاء الاتهام الذي صدر عن السفارة الروسية في لندن بعد أن اعترض سلاح الجو الملكي البريطاني طائرة تابعة للبحرية الروسية تقوم بدوريات فوق البحر الأسود يوم الجمعة فيما اعترضت مقاتلاته أيضا طائرتين روسيتين يوم الأربعاء. وقالت السفارة الروسية في بيان أصدرته أمس السبت "ما هو التهديد الذي يمكن أن تشكله طائرة روسية تقوم بطلعات قرب الساحل الروسي لبريطانيا ولا حتى لحلفائها وهي على بعد أكثر من ألفي كيلومتر عن الجزر البريطانية".

وأضاف البيان "بدلا من تعزيز أمن أي طرف، تستخدم السلطات البريطانية مثل هذا الوجود العسكري (في منطقة البحر الأسود) للاستفزاز. ليس فقط من خلال إطلاق تصريحات لفظية، على الرغم من أنها مؤسفة بالفعل، لكن من خلال أفعال عسكرية.. وهو ببساطة أمر خطير".

ورفضت وزارتا الدفاع والخارجية البريطانيتان التعليق اليوم الأحد.

وهناك ثلاث دول من حلفاء بريطانيا في حلف شمال الأطلسي تطل على البحر الأسود وهي رومانيا وبلغاريا وتركيا.

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