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الرئيسية | خارج الحدود | الوفاء رمز الاحتفال بعيد الأخوة "راكشا" بالهند

الوفاء رمز الاحتفال بعيد الأخوة "راكشا" بالهند

الوفاء رمز الاحتفال بعيد الأخوة "راكشا" بالهند
هسبريس - إفي
الاثنين 27 غشت 2018 - 01:29

احتفل الملايين من الهنود الأحد في جميع أنحاء البلاد بعيد الأخوة (راكشا) الذي تلف فيه النساء رباطا حول معصم أشقائهن في إشارة إلى الوفاء، ويقومون هم بدورهم بتقديم هدية لهن مع وعد بحمايتهن للأبد.

ويرجع أصل (راكشا) إلى مهابهاراتا، واحدة من الملحمتين الكُبريين المكتوبتين بالسنسكريتية في الهند القديمة، والتي تحكي كيف قطع الإله كريشنا إصبعه خلال أحد الاحتفالات وقامت دراوبادي، زوجة خمسة ملوك هنود، بتمزيق جزء من رداء الساري الحرير الخاص بها وربطت به إصبعه لتعالجه.

ووعد كريشنا بحماية دراوبادي للأبد متأثرا بشفقتها.

ويشارك ملايين من الهنود في الاحتفال حيث احتشدوا مؤخرا في الشوارع بحثا عن أربطة وهدايا ليقدموها لأشقائهم.

وقلما يوجد في شوارع الهند اليوم رجال من مختلف الأعمار دون الرباط المعروف باسم "راخي" في معصمهم.

وفي هذا السياق، قالت ساريتا (36 عاما) لـ(إفي): "تضعين تيلاكا (علامة عمودية طويلة) على جبهة شقيقك وتقدمين له بعض الحلوى، بعد ذلك تلبسينه راخي في معصمه. وشقيقك في المقابل يعطيك شيئًا، أموال، أية هدية".

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