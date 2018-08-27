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الرئيسية | خارج الحدود | زعيم اليمين الفرنسي: الهجرة خطر على أوروبا

زعيم اليمين الفرنسي: الهجرة خطر على أوروبا

زعيم اليمين الفرنسي: الهجرة خطر على أوروبا
هسبريس - ا ف ب
الاثنين 27 غشت 2018 - 00:39

اعتبر لوران فوكييه، زعيم اليمين الفرنسي، الأحد، أن "الهجرة الكثيفة خطر ثقافي على الحضارة الأوروبية"، وأن الفرنسيين يرفضون "أن يصبحوا أجانب في بلدهم نفسه".

وقال زعيم حزب "الجمهوريين" أمام نحو 1500 شخص من أنصار الحزب في منطقة هوت لوار في الوسط الشرقي الفرنسي: "كيف يمكن ألا يفهم البعض أننا وصلنا إلى أقصى قدراتنا في مجال الاندماج، وأن هذه الهجرة الكثيفة باتت اليوم خطرا ثقافيا على حضارتنا الأوروبية؟".

وتابع زعيم اليمين وسط التصفيق الحاد: "إن الفرنسيين يرفضون أن يصبحوا أجانب داخل بلدهم نفسه".

وقال فوكييه أيضا "علينا ألا نسمح بعد اليوم بدخول هذه البواخر الإنسانية إلى المرافئ الأوروبية".

وكان حزب الجمهوريين اليميني مني بهزيمة كبيرة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2017، وهو يسعى اليوم إلى جعل مسألة الهجرة في قلب حملته استعدادا للانتخابات الأوروبية المقررة في ماي المقبل.

ومع استئناف النشاط السياسي في فرنسا إثر انتهاء العطلة الصيفية، شنّ العديد من الأحزاب حملات على سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - نبيل الاثنين 27 غشت 2018 - 00:52
بعدما نهبتم خيرات إفريقيا عن طريق الاستعمار وتركتم جدوركم الى الان تأتي وتقول الهجرة خطر على اوربا، تقدم اروبا تم على حساب افريقيا وخيراتها، لو تركتم افريقيا في حالها لما سعى احد وراء اروبا ونعيمها ..
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2 - يونس الاثنين 27 غشت 2018 - 01:09
أنا بغيت نعرف غي علاش القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة بيلباو bilbao شمال إسبانيا لا تجيب على الهاتف !!!؟؟؟كيف يتسنى لنا معرفة أيّام عملها لتفادي السفر أيام عطلها ، إنه الذل يا سادة ، هاتف موجود ولا احد يجيب ، لقد لمسنا تحسّنا بعد حركة الاعفائات السالفة والتعيينات الجديدة للقناصلة لكن هاهي تعود مجددا لعادتها القديمة ، ليكن في علمكم أن هناك مواطنون يقطعون أكثر من 500 كلمتر متحملا عناء السفر بعد ان طلب يوم عطلة غير مدفوع الاجر من مشغله ليجد القنصلة مقفولة الابواب ، إذا كان الهاتف لا يتحمل ضغط المكالمات فعدم الاجابة ليس هو الحل ، الحل يكمن في تخصيص صفحة أنتيرنيت تنشر جميع المعلومات . ماهذا الذل يا مجلس الجالية ؟ مجلس غير منتخب هدفه التنسيق بين أغنياء المهاجرين وتنظيم الانشطة التجارية والاقتصادية بينهم بتمويل ريعي. سخي من خزينة الدولة ، أنا ساخط على مجلس الجالية وعلى قنصل مدينة بيلباو وساخط على جنسيتي التي أذلّتني وجعلتني حائرا تائها أبحث فقط عن معلومة . انشري هسبريس مشكورة .
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