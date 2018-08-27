زعيم اليمين الفرنسي: الهجرة خطر على أوروبا

هسبريس - ا ف ب

اعتبر لوران فوكييه، زعيم اليمين الفرنسي، الأحد، أن "الهجرة الكثيفة خطر ثقافي على الحضارة الأوروبية"، وأن الفرنسيين يرفضون "أن يصبحوا أجانب في بلدهم نفسه".

وقال زعيم حزب "الجمهوريين" أمام نحو 1500 شخص من أنصار الحزب في منطقة هوت لوار في الوسط الشرقي الفرنسي: "كيف يمكن ألا يفهم البعض أننا وصلنا إلى أقصى قدراتنا في مجال الاندماج، وأن هذه الهجرة الكثيفة باتت اليوم خطرا ثقافيا على حضارتنا الأوروبية؟".

وتابع زعيم اليمين وسط التصفيق الحاد: "إن الفرنسيين يرفضون أن يصبحوا أجانب داخل بلدهم نفسه".

وقال فوكييه أيضا "علينا ألا نسمح بعد اليوم بدخول هذه البواخر الإنسانية إلى المرافئ الأوروبية".

وكان حزب الجمهوريين اليميني مني بهزيمة كبيرة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2017، وهو يسعى اليوم إلى جعل مسألة الهجرة في قلب حملته استعدادا للانتخابات الأوروبية المقررة في ماي المقبل.

ومع استئناف النشاط السياسي في فرنسا إثر انتهاء العطلة الصيفية، شنّ العديد من الأحزاب حملات على سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون.