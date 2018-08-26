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الرئيسية | خارج الحدود | ضحايا في إطلاق نار في مركز للتسوق بفلوريدا

ضحايا في إطلاق نار في مركز للتسوق بفلوريدا

ضحايا في إطلاق نار في مركز للتسوق بفلوريدا
هسبريس - رويترز
الأحد 26 غشت 2018 - 20:20

قال مكتب قائد الشرطة في منطقة مركز جاكسونفيل لاندينج للتسوق بولاية فلوريدا الأمريكية إن إطلاق نار عشوائي وقع بالمركز اليوم الأحد، داعيا الجمهور للابتعاد عن المكان.

وقال مكتب قائد الشرطة على تويتر "إطلاق نار عشوائي في جاكسونفيل لاندينج. ابقوا بعيدا عن المنطقة. المنطقة ليست آمنة الآن".

وأفادت الشرطة الأمريكية بسقوط "عدد من القتلى" و "نقل كثيرين"، وفق تعبيرها..

ولم تعرف تفاصيل وافية بعدعن الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبدالحق الأحد 26 غشت 2018 - 20:33
وسيقولون انهم المسلمون ولقد سمع بعض المارة
أن شخصا يقول الله أكبر
وتبدأ المسرحيات من جديد
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2 - عصام الأحد 26 غشت 2018 - 20:47
لو كان مؤسسو الولايات المتحدة يعيشون الآن لندموا على ادراج الحق في امتلاك السلاح في الدستور الامريكي لأنه العائق الاساسي وراء أي قانون يقوض أمثال هؤلاء المجرمين من امتلاك سلاح وقتل العشرات.
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