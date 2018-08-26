ضحايا في إطلاق نار في مركز للتسوق بفلوريدا

هسبريس - رويترز

قال مكتب قائد الشرطة في منطقة مركز جاكسونفيل لاندينج للتسوق بولاية فلوريدا الأمريكية إن إطلاق نار عشوائي وقع بالمركز اليوم الأحد، داعيا الجمهور للابتعاد عن المكان.

وقال مكتب قائد الشرطة على تويتر "إطلاق نار عشوائي في جاكسونفيل لاندينج. ابقوا بعيدا عن المنطقة. المنطقة ليست آمنة الآن".

وأفادت الشرطة الأمريكية بسقوط "عدد من القتلى" و "نقل كثيرين"، وفق تعبيرها..

ولم تعرف تفاصيل وافية بعدعن الحادث.