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كُتّاب وآراء
مصر تستأنف فتح معبر رفح الحدودي مع غزة
أعلنت مصر، الأحد، استئناف فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، اعتبارا من الإثنين، وخصصت 5 أيام لعودة الحجاج الفلسطينيين.
وأفاد التلفزيون المصري الحكومي بأنه سيتم فتح المعبر للحجاج يومي 27 و31 غشت الجاري، وأيام 1 و2 و3 شتنبر المقبل، على أن تستمر حركة الوصول من غزة إلى مصر.
وسيكون المعبر مغلقا في أيام 28 و29 و30 من الشهر الجاري، دون ذكر السبب.
ولفت التلفزيون إلى أن حركة السفر من مصر إلى قطاع غزة "تقتصر على عودة الحجاج الفلسطينيين فقط"، خلال الأيام الخمسة.
وسيستأنف العمل على المعبر بصورة طبيعية بداية من يوم 4 شتنبر المقبل، حسب المصدر ذاته.
والسبت، أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية (حكومية)، استئناف فتح المعبر، اعتبارا من الأحد، بعد إغلاقه منذ الإثنين الماضي بمناسبة عطلة عيد الأضحى. قبل أن يفيد التليفزيون المصري بأن افتتاح المعبر سيكون اعتبارا من الإثنين.
ويربط معبر رفح قطاع غزة بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ يوليوز 2013، وكانت تفتحه على فترات متباعدة بشكل استثنائي لمرور الحالات الإنسانية، قبل أن تقرر فتحه لفترة غير محددة منذ ماي الماضي.