مقتل مشتبه به في حادث إطلاق النار في فلوريدا

هسبريس - متابعة

قالت الشرطة الأمريكية إن مشتبها به لقي حتفه في موقع حادث إطلاق النار الجماعي في منطقة ترفيهية على ضفة نهر في جاكسونفيل بولاية فلوريدا.

وذكر مكتب رئيس دائرة شرطة جاكسونفيل، في تغريدة عبر موقع تويتر أنه "من غير المعروف حتى اللحظة ما إذا كان لدينا مشتبه به ثانٍ" وأن المكتب يجري عملية بحث في مسرح الجريمة.