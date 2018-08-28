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كُتّاب وآراء
ماليزيا تدرس فرض ضريبة على المشروبات الغازية
قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، إن حكومته بصدد دراسة فرض ضريبة على المشروبات الغازية، "من أجل حياة صحية أفضل".
وأفادت وكالة الانباء الماليزية (برناما) بأن تصريحات رئيس الوزراء جاءت ردا على سؤال حول موقف الحكومة من فرض ضريبة على المشروبات الغازية لزيادة الإيرادات الحكومية.
وأضاف رئيس الوزراء أن "الخطوة تهدف إلى تقليل استهلاك السكر الذي يسبب مرض السكري"، مضيفاً أن "معدل هذا المرض في ماليزيا مرتفع للغاية لأن استخدامه أكثر من اللازم".
وكان وزير السياحة والثقافة الماليزي، نزار عزيز، أعلن في يوليوز الماضي عن فرض ضريبة جديدة على الأجانب الذين يقيمون في فنادق ببلاده، حيث أوضح أن "الضريبة الجديدة تلزم الزوار الأجانب الذين سيقيمون في فنادق بدفع 10 رينجت (2.33 دولار) إضافية عن كل ليلة".