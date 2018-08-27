حملة مداهمات ضد عائلات عربية إجرامية ببرلين

هسبريس - د.ب.أ

شنت السلطات الألمانية حملة تفتيش ومداهمات كبيرة صباح اليوم الاثنين ضد عائلات عربية إجرامية في العاصمة برلين.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الحملة جرت في حيي تيرجارتن وكرويتسبرج، مضيفة أن الحملة مستمرة منذ الساعة السادسة صباحا (بالتوقيت المحلي).

ولم تكشف السلطات عن مزيد من التفاصيل بشأن الحملة.

وبحسب معلومات صحيفة "فيلت" الألمانية، فإن الحملة تأتي على خلفية انتهاكات لقانون المخدرات على نطاق واسع، حيث يواجه المشتبه بهم اتهامات بالإتجار في الكوكايين.

واستعانت الشرطة بكلاب بوليسية خلال الحملة.

يذكر أن السلطات صادرت على نحو مؤقت في يوليو الماضي خلال إحدى الحملات الكبرى ضد الجريمة المنظمة 77 من الأصول العقارية بقيمة تزيد عن 9 ملايين يورو. ويرجح الادعاء العام أنه تم شراء هذه العقارات بأموال من أعمال غير مشروعة.

وفي هذه الواقعة تحقق السلطات ضد 16 متهما من عائلة عربية في حي نويكولن بتهمة غسل الأموال. ويشتبه في أن هذه العائلة متورطة في سرقة عملة ذهبية عملاقة من متحف "بوده" في برلين.

ولم توضح الشرطة ما إذا كانت حملة اليوم شملت نفس العائلة.