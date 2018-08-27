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الرئيسية | خارج الحدود | حملة مداهمات ضد عائلات عربية إجرامية ببرلين

حملة مداهمات ضد عائلات عربية إجرامية ببرلين

حملة مداهمات ضد عائلات عربية إجرامية ببرلين
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 27 غشت 2018 - 13:50

شنت السلطات الألمانية حملة تفتيش ومداهمات كبيرة صباح اليوم الاثنين ضد عائلات عربية إجرامية في العاصمة برلين.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الحملة جرت في حيي تيرجارتن وكرويتسبرج، مضيفة أن الحملة مستمرة منذ الساعة السادسة صباحا (بالتوقيت المحلي).

ولم تكشف السلطات عن مزيد من التفاصيل بشأن الحملة.

وبحسب معلومات صحيفة "فيلت" الألمانية، فإن الحملة تأتي على خلفية انتهاكات لقانون المخدرات على نطاق واسع، حيث يواجه المشتبه بهم اتهامات بالإتجار في الكوكايين.

واستعانت الشرطة بكلاب بوليسية خلال الحملة.

يذكر أن السلطات صادرت على نحو مؤقت في يوليو الماضي خلال إحدى الحملات الكبرى ضد الجريمة المنظمة 77 من الأصول العقارية بقيمة تزيد عن 9 ملايين يورو. ويرجح الادعاء العام أنه تم شراء هذه العقارات بأموال من أعمال غير مشروعة.

وفي هذه الواقعة تحقق السلطات ضد 16 متهما من عائلة عربية في حي نويكولن بتهمة غسل الأموال. ويشتبه في أن هذه العائلة متورطة في سرقة عملة ذهبية عملاقة من متحف "بوده" في برلين.

ولم توضح الشرطة ما إذا كانت حملة اليوم شملت نفس العائلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ملاحظ الاثنين 27 غشت 2018 - 14:02
اقبخ شيء هو اتهام عرق معين بالاجرام والصاق صفة الاجرام بالعرب وقد يكون هؤلاء اكرادا او غيرهم من الجنسيات كما انه لا يعقل ان يصدر هدا التشهير من طرفكم كطرف محايد ولا يعرف الحقيقة بالضبط هدا فى حد داته موقف عنصري
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2 - mosi. الاثنين 27 غشت 2018 - 14:26
انا شخصيا تعرضت للنصب في مطار دورتموند و محاولة سرقة في مدينة بادربورن...في كلتا الحالتين عن طريق شخص عربي لا اعرف من اين...اقارب مني و سألني ان كنت اتكلم العربية و فرحت كثيرا فقلت نعم فقال انه الماني الجنسية من اصل عربي و يمكنه ان يقدم لي المساعدة ان رغبت كدليل سياحي او ان يساعدني على ايجاد اي عنوان...المهم نصب علي..وفي باديربورن دهبت الى الجامعة هناك للبحث عن شخص اعرفه منذ سنوات الدراسة بجامعة ظهر المهراز و في الحافلة مد شخص كان يجلس بجانبي تظهر عليه سحنات مغاربية يده في جيب سترتي الذي كان فارغا فمددت يدي فورا ونظرت اليه..ثم قام من جانبي فورا..
هناك العديد من الجالية العربية مندمجة بشكل جيد في المجتمعات الاوروبية و ناجحة جدا...ولكن للأسف هناك من يلوث تلك السمعة الطيبة بتصرفات اجرامية...وخصوصا بعد موجة اللاجئين السوريين الذين وصل معهم الالآف من الحراكة من مختلف الدول و الذيناحترف بعضهم السرقة و النصب و الاحتيال و الاتجار في المخدرات...
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7
3 - م ع الاثنين 27 غشت 2018 - 14:56
سوق المخدرات في برلين يحتكرها منتسبي حزب الله الشيعة اللبنانيون و الأكراد بتسهيلات من السلطة الألمانية لسنوات. لأن السلطة الألمانية حليفة لإيران و حزب الله.
و لا تتفاجئ أن الحملات كلها بدأت بعد تدخل ترامب ضد إيران و حزب الله و خوف ألمانيا من إنفضاح أمرها.
أربعون سنة و ألمانيا ساكتة عليهم و في ليلة و ضحاها تبدأ تحاربهم ! كانوا يأتون قبل الوحدة الألمانية بالطائرة من لبنان إلى برلين بألمانيا الشرقية دون تأشيرة و ألمانيا الشرقية تتركهم يدخلون لألمانيا الغربية لتقديم اللجوء. هده قصة المشارقة بألمانيا.
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4 - hassia الاثنين 27 غشت 2018 - 15:04
أعيش بألمانيا وساعدت الكتير من اللبنانين الدين دخلو كلاجئين بعد حربهم الأهلية فى75قدمو عائلات بأكملها استغلو المساعدات الاجتماعية والتعويضات العائلية.إلى يومنا هدا لا أعرف أحدا منهم يشتغل.بل يمارسون التجارة بالسيارات والمقاهى ويكترون من النسل لأنه رأس مالهم على حساب من يشتغل من ألمان ومهاجرين.وعند ما يكلمهم مغربى يقولون(مبفهم علك احكى عربى)
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