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كُتّاب وآراء
حملة مداهمات ضد عائلات عربية إجرامية ببرلين
شنت السلطات الألمانية حملة تفتيش ومداهمات كبيرة صباح اليوم الاثنين ضد عائلات عربية إجرامية في العاصمة برلين.
وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الحملة جرت في حيي تيرجارتن وكرويتسبرج، مضيفة أن الحملة مستمرة منذ الساعة السادسة صباحا (بالتوقيت المحلي).
ولم تكشف السلطات عن مزيد من التفاصيل بشأن الحملة.
وبحسب معلومات صحيفة "فيلت" الألمانية، فإن الحملة تأتي على خلفية انتهاكات لقانون المخدرات على نطاق واسع، حيث يواجه المشتبه بهم اتهامات بالإتجار في الكوكايين.
واستعانت الشرطة بكلاب بوليسية خلال الحملة.
يذكر أن السلطات صادرت على نحو مؤقت في يوليو الماضي خلال إحدى الحملات الكبرى ضد الجريمة المنظمة 77 من الأصول العقارية بقيمة تزيد عن 9 ملايين يورو. ويرجح الادعاء العام أنه تم شراء هذه العقارات بأموال من أعمال غير مشروعة.
وفي هذه الواقعة تحقق السلطات ضد 16 متهما من عائلة عربية في حي نويكولن بتهمة غسل الأموال. ويشتبه في أن هذه العائلة متورطة في سرقة عملة ذهبية عملاقة من متحف "بوده" في برلين.
ولم توضح الشرطة ما إذا كانت حملة اليوم شملت نفس العائلة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
هناك العديد من الجالية العربية مندمجة بشكل جيد في المجتمعات الاوروبية و ناجحة جدا...ولكن للأسف هناك من يلوث تلك السمعة الطيبة بتصرفات اجرامية...وخصوصا بعد موجة اللاجئين السوريين الذين وصل معهم الالآف من الحراكة من مختلف الدول و الذيناحترف بعضهم السرقة و النصب و الاحتيال و الاتجار في المخدرات...
و لا تتفاجئ أن الحملات كلها بدأت بعد تدخل ترامب ضد إيران و حزب الله و خوف ألمانيا من إنفضاح أمرها.
أربعون سنة و ألمانيا ساكتة عليهم و في ليلة و ضحاها تبدأ تحاربهم ! كانوا يأتون قبل الوحدة الألمانية بالطائرة من لبنان إلى برلين بألمانيا الشرقية دون تأشيرة و ألمانيا الشرقية تتركهم يدخلون لألمانيا الغربية لتقديم اللجوء. هده قصة المشارقة بألمانيا.