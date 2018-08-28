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السلطات الصينية تحارب الغش في قطاع النقل
الثلاثاء 28 غشت 2018 - 03:11
أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين الاثنين إنها والإدارات الحكومية الأخرى ستشن حملة على الغش والسلوك غير القانوني في قطاع النقل بما في ذلك سيارات الأجرة وخدمات نقل الركاب عن طريق الإنترنت.
وقالت اللجنة إن الإدارات الحكومية المختلفة ستحث على تحسين الإدارة بشكل عام في الشركات العاملة في قطاع النقل الذي يشمل أيضا الطيران المدني والسكك الحديدية.
ويأتي هذا البيان بعد أن انتقدت السلطات الصينية بشكل قوي ديدي تشو شينغ أكبر شركة لخدمة نقل الركاب في الصين بعد قيام سائق باغتصاب راكبة وقتلها في مدينة ونتشو بشرق البلاد.