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الرئيسية | خارج الحدود | "النهضة" ترفض مبادرة السبسي حول مساواة الإرث

"النهضة" ترفض مبادرة السبسي حول مساواة الإرث

"النهضة" ترفض مبادرة السبسي حول مساواة الإرث
هسبريس - متابعة
الاثنين 27 غشت 2018 - 12:17

أعلنت حركة "النهضة" في تونس، رفضها مبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي بشأن المساواة في الإرث بين الإناث والذكور.

جاء ذلك في بيان ختامي للدورة الـ21 لمجلس شورى الحركة (68 نائبا من أصل 217)، التي عقدت في مدينة الحمامات شرقي تونس، بحسب مراسلة الأناضول.

وقال رئيس المجلس، عبد الكريم الهاروني، إن "النهضة ترفض أي مشروع يتنافى مع الدستور والنصوص القرآنية".

ويعتزم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، التقدم إلى البرلمان بمشروع قانون لتحقيق المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة. وهي مبادرة خلقت انقسامًا حادًا داخل المجتمع التونسي بين معارض ومؤيد.

وتابع الهاروني أن الحركة ترفض "تغيير أحكام الميراث وكل مشروع يتعارض مع الدستور ويناقض هوية البلاد"

ومضى قائلا إن "تونس دولة مدنية لشعب مسلم تلتزم بتعاليم الدستور وبتعاليم الإسلام.. دولة مدنية تعبر عن إرادة الشعب"

وشدد على أن "النهضة ستشارك في الدفاع عن حقوق المرأة المتعلقة بالميراث، ولكن ضمن المشاريع والقوانين التي تحترم هوية البلاد".

وأردف أن "النهضة مع الاجتهاد ومع المبادرات لتحسين وضعية المرأة وستشارك في تطوير الأحكام والالتزام بتعاليم الإسلام الثابتة".

وجدد الهاروني دعوة كل الفاعلين السياسيين إلى "تجنب الفتنة وكل ما يثير استفزاز ومخاوف التونسيين باستهداف هوية الشعب الإسلامية، كما نصت عليه توطئة دستور 2014".

ومن أبرز النقاط التي نص عليها البيان الختامي لشوري النهضة، أيضا، هو تأكيد تمسك حركة "النهضة" بالتوافق مع نظيرتها في الحكم حركة "نداء تونس" (ليبرالية).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - bouaazza الاثنين 27 غشت 2018 - 12:53
Démontrons aux judéo-chrétiens qu'on est plus tolérons qu'eux même si c'est un pays musulman un référendum tout simplement, SI le peuple à majorité musulmane choisi le non à l'égalité de l'héritage , les domestiqués de la culture judéo-chrétienne comprendront qu'ils doivent respecter 1) la démocratie 2) la culture arabe-musulmane , 3) l'islam .connaissez vous le seul pays démocratique au monde !!?? La suisse pratiquement un ou 2 dimanches par mois un référendum.
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-8
2 - السبسي الاثنين 27 غشت 2018 - 12:53
واش هاد العرب معندهومش تفكير بعيد ولا يحاولو يلقاو حلول بعيده عن مس توابت اسلاام بقا ليكوم غير الميرات والتعدد الله تعالى فصل فهاد الامور ولا تغير لحكم الله وا سيرو قلبو فحلول خراى هدشي كيبين انا معضم حكام الدوال العربية دخلين السياسه بفكر عشوائي ومحدود
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13
3 - الحيادية التامة الاثنين 27 غشت 2018 - 12:57
مسالة الارت محسومة بنص قراني صريح وموجه من ارتي غير دللكً فهو في مواجهة مع الله يوم الحساب الدي لن ينفع فيه لا الكرسي ولا السبسي
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19
4 - الزاهر الاثنين 27 غشت 2018 - 13:06
قال تعالى في كتابه العزيز للذكر مثل حظ الاثنين لاجتهادة مع النص
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6
5 - هشام جرار الاثنين 27 غشت 2018 - 13:07
الإرث مسألة قرانية انتهى الأمر
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9
6 - مروان الاثنين 27 غشت 2018 - 13:08
أغلبية العرب يحلمون بالذهاب والعيش في دول مثل ألمانيا والسويد حيث هناك نظام علماني و مساواة في الإرث ومساوات بين الجنسين ولكنهم يريدون عكس ذلك في دولهم وهذه هي السكيزوفرينيا والتناقض. تونس حسمت منذ سنوات ولكن الإسلاميين دائما يحسون بخطر، وكأن شيئا ما يهددهم ولو أن العلمانية لا تعني محاربة الإسلام وإنما تعني فقط احترام جميع المعتقدات وليس تفضبل دين معين على الجميع. تحيى تونس وأحترمها بشكل كبير كمغربي أتمنى أن ينجح التونسيون في محاربة الفكر المتخلف.
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-6
7 - محمد الاثنين 27 غشت 2018 - 13:11
هؤلاء الرؤساء العرب دايرين بحال لفكارن وإذا لم يتم الإنقلاب عليهم أو تدبير طريقة مفتعلة لإغتيالهم من طرف رجالهم المقربين كما عودنا التاريخ فلا شك أنهم سيعمرون طويلا أكثر من العمر الإفتراضي للسلحفاة الإستوائية هههه
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7
8 - الدين لله و الوطن للجميع الاثنين 27 غشت 2018 - 13:24
لافرق بين الرجل و المرأة لهذا يجب المساواة فيما بينهما في الإرث و غيره الشعب التونسي يتكون من مسلمين و مسيحين و يهود و ملحدين و لابد ان يمثل القانون كل أطياف المجتمع
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