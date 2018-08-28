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الرئيسية | خارج الحدود | فيسبوك يحذف حسابات قادة في جيش ميانمار

فيسبوك يحذف حسابات قادة في جيش ميانمار

فيسبوك يحذف حسابات قادة في جيش ميانمار
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 28 غشت 2018 - 00:35

قالت شركة فيسبوك الاثنين إنها ألغت حسابات شخصيات عسكرية معينة من على موقع فيسبوك وموقع إنستغرام لمنع نشر "الكراهية والتضليل" بعد أن راجعت الشركة المحتوى.

وقالت فيسبوك "بالتحديد حذفنا 20 فردا ومؤسسة بورمية من فيسبوك- منهم الجنرال مين أونج هلاينج القائد الأعلى بالجيش وشبكة مياوادي التلفزيونية التابعة للجيش".

وأضافت الشركة في تدوينة مصغرة "نلغي 18 حسابا على فيسبوك وحساب واحد على إنستجرام و52 صفحة على فيسبوك يتابعها نحو 12 مليون شخص".

وقال موقع فيسبوك، أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم، إنه منع 46 صفحة و12 حسابا من المشاركة في أنشطة منسقة "زائفة" على فيسبوك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - كافر الثلاثاء 28 غشت 2018 - 01:22
هاهم الكفار الذين تتهمونهم بالتآمر على المسلمين وغض الطرف عن مشاكلهم ومآسيهم يقومون بتحركات على أرض الواقع، فماذا فعل المسلمون؟
تانيا السعودية بها أراض شاسعة خالية وهي دولة غنية تنفق الأموال في الخوى الخاوي، لماذا لا تقوم باستقبال إخوانهم المسلمين الروهينغا اليها واحتظانهم واعطائهم هوية كما يفعل الكفار الظالين والذين لايفقهون والمنحلين أخلاقيا ووقود النار كما يحلو لكم تسميتهم، ألم تستقبل ألمانيا الكافرة لوحدها أكثر من مليون مسلم في ظرف سنة؟ فماذا عنكم؟
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2 - عمرو سليم الثلاثاء 28 غشت 2018 - 01:22
هل يستطيع مارك زوييركر ان يحذف حسابات قادة بارزين في الجيش الاسرائيلي لانهم يمارسون القمع والعنف على مسلمي فلسطين اكثر مما يمارسه جيش ميانمار على مسلمي الروهينغا ؟
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