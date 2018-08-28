فيسبوك يحذف حسابات قادة في جيش ميانمار

هسبريس - رويترز

قالت شركة فيسبوك الاثنين إنها ألغت حسابات شخصيات عسكرية معينة من على موقع فيسبوك وموقع إنستغرام لمنع نشر "الكراهية والتضليل" بعد أن راجعت الشركة المحتوى.

وقالت فيسبوك "بالتحديد حذفنا 20 فردا ومؤسسة بورمية من فيسبوك- منهم الجنرال مين أونج هلاينج القائد الأعلى بالجيش وشبكة مياوادي التلفزيونية التابعة للجيش".

وأضافت الشركة في تدوينة مصغرة "نلغي 18 حسابا على فيسبوك وحساب واحد على إنستجرام و52 صفحة على فيسبوك يتابعها نحو 12 مليون شخص".

وقال موقع فيسبوك، أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم، إنه منع 46 صفحة و12 حسابا من المشاركة في أنشطة منسقة "زائفة" على فيسبوك.