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كُتّاب وآراء
فيسبوك يحذف حسابات قادة في جيش ميانمار
قالت شركة فيسبوك الاثنين إنها ألغت حسابات شخصيات عسكرية معينة من على موقع فيسبوك وموقع إنستغرام لمنع نشر "الكراهية والتضليل" بعد أن راجعت الشركة المحتوى.
وقالت فيسبوك "بالتحديد حذفنا 20 فردا ومؤسسة بورمية من فيسبوك- منهم الجنرال مين أونج هلاينج القائد الأعلى بالجيش وشبكة مياوادي التلفزيونية التابعة للجيش".
وأضافت الشركة في تدوينة مصغرة "نلغي 18 حسابا على فيسبوك وحساب واحد على إنستجرام و52 صفحة على فيسبوك يتابعها نحو 12 مليون شخص".
وقال موقع فيسبوك، أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم، إنه منع 46 صفحة و12 حسابا من المشاركة في أنشطة منسقة "زائفة" على فيسبوك.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
تانيا السعودية بها أراض شاسعة خالية وهي دولة غنية تنفق الأموال في الخوى الخاوي، لماذا لا تقوم باستقبال إخوانهم المسلمين الروهينغا اليها واحتظانهم واعطائهم هوية كما يفعل الكفار الظالين والذين لايفقهون والمنحلين أخلاقيا ووقود النار كما يحلو لكم تسميتهم، ألم تستقبل ألمانيا الكافرة لوحدها أكثر من مليون مسلم في ظرف سنة؟ فماذا عنكم؟