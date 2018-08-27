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الرئيسية | خارج الحدود | ماكرون يدعو أوروبا إلى عدم الاعتماد على أمريكا

ماكرون يدعو أوروبا إلى عدم الاعتماد على أمريكا

ماكرون يدعو أوروبا إلى عدم الاعتماد على أمريكا
هسبريس - متابعة
الاثنين 27 غشت 2018 - 15:37

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أنه لا يمكن لأوروبا بعد الآن الاعتماد على أمريكا في توفير احتياجات القارة العسكرية، وجدد مطالبته للاتحاد الأوروبي بتعزيز نظامه الأمني.

وطالب ماكرون بإجراء مراجعة للسياسات الأمنية والدفاعية لأوروبا، وذلك خلال اجتماع مع دبلوماسيين فرنسيين. كما قال إنه يعتزم طرح مبادرة جديدة في هذا الشان خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف: " يتعين علينا أن نتعلم كل ما نستطيع من دروس نستخلصها من نهاية حقبة الحرب الباردة".

وأشار ماكرون إلى أن فرنسا طالبت حلفائها بتقديم المساعدة في السابق، عقب سلسلة من الهجمات الإرهابية التي ضربت باريس نهاية سنة 2015. ، مضيفا أنه يجب ضم روسيا لاي ترتيبات جديدة.

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1 - إبن الصجراء الاثنين 27 غشت 2018 - 16:01
ومن سيدعو أو يقولها للعرب وبالاخص عرب أفريقيا يا سيد ماكرون !!!!!!
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2 - فكيكي الاثنين 27 غشت 2018 - 16:12
دعوة ماكرون في محلها وإن أتت متأخرة لأن على أروبا أن تشكل قوة عالمية ثالثة مستقلة قادرة على ردع أمريكا وتخلق توازن بين القوتين العالميتين الحالية روسيا وأمريكا.
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