ماكرون يدعو أوروبا إلى عدم الاعتماد على أمريكا

هسبريس - متابعة

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أنه لا يمكن لأوروبا بعد الآن الاعتماد على أمريكا في توفير احتياجات القارة العسكرية، وجدد مطالبته للاتحاد الأوروبي بتعزيز نظامه الأمني.

وطالب ماكرون بإجراء مراجعة للسياسات الأمنية والدفاعية لأوروبا، وذلك خلال اجتماع مع دبلوماسيين فرنسيين. كما قال إنه يعتزم طرح مبادرة جديدة في هذا الشان خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف: " يتعين علينا أن نتعلم كل ما نستطيع من دروس نستخلصها من نهاية حقبة الحرب الباردة".

وأشار ماكرون إلى أن فرنسا طالبت حلفائها بتقديم المساعدة في السابق، عقب سلسلة من الهجمات الإرهابية التي ضربت باريس نهاية سنة 2015. ، مضيفا أنه يجب ضم روسيا لاي ترتيبات جديدة.