استطلاع: الروس يعارضون استقبال المهاجرين

هسبريس - متابعة

أشار استطلاع رأي أجرته أكبر مؤسسة مستقلة لاستطلاعات في روسيا إلى أن المواطنين الروس يعارضون بشكل متزايد قدوم المهاجرين من دول معينة إلى بلادهم ،وسط توجه متزايد لمثل هذا الشعور في أنحاء أوروبا.

وكانت نسبة المشاركين في الاستطلاع الذين أعربوا عن تأييدهم لتقييد الهجرة القادمة من أوكرانيا (17%) هي الأعلى التي تسجلها مؤسسة "ليفادا سنتر" خلال عقد ونصف من الزمن تقريبا ، نظرا لاستمرار توتر العلاقات بين الجارتين نتيجة للصراع في شرق أوكرانيا.

وأفادت المؤسسة في بيان بأن هناك أيضا ارتفاع في نسبة الأشخاص الذين يعتقدون أن "العيش على أرض روسيا لابد أن يخضع لقيود" بالنسبة لمواطني الصين من 15% إلى 31% ، فيما تزايدت نسبة الروس الذين يرغبون في القيود نفسها بالنسبة لمواطني فيتنام من 12% إلى 26% .

وقال ثلثا المشاركين في الاستطلاع تقريبا (67%) هذا العام إنه لابد من فرض قيود على الهجرة من أجل العمل في روسيا بالنسبة لمواطني الجمهوريات السوفيتية السابقة الواقعة في آسيا الوسطى ،مقابل 58% قالوا ذلك في استطلاع العام الماضي.

وقال 14% من المستطلعة آراؤهم هذا العام إنه لابد من تيسير الهجرة القادمة من آسيا الوسطى من أجل العمل في روسيا . وقال 17% إنهم غير مهتمين بهذا الأمر.

وتزايدت المشاعر المناهضة لقدوم المهاجرين في الديمقراطيات الأوروبية خلال الأعوام الأخيرة.

ودخل حزب "البديل من أجل ألمانيا" المناهض للهجرة ،والذي عارض تدفق اللاجئين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، البرلمان الاتحادي الألماني للمرة الأولى العام الماضي.

كما أحرزت أحزاب سياسية مناهضة للهجرة تقدما في كل من النمسا وإيطاليا والسويد وفرنسا.