تقرير يرصد تزايد الاعتداءات على مشرّدي ألمانيا

هسبريس - د.ب.أ

كشف تقرير صحفي أن الشرطة الألمانية سجلت زيادة واضحة في عدد الهجمات على مشردين خلال الأعوام الماضية.

وأوضح تقرير صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية المقرر صدوره اليوم الثلاثاء أن عدد الاعتداءات العنيفة على مشردين زاد بمعدل يزيد على الضعف من إجمالي 249 حالة في عام 2011 إلى 592 حالة في عام 2017.

ويستند التقرير في ذلك إلى رد الحكومة الاتحادية على استجواب من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار في البرلمان الألماني "بوندستاج".

وأضاف التقرير أنه كان هناك تحقيقات في 70 حالة منذ عام 2011 بسبب مقتل مشرد.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة الألمانية تفترض وجود عدد كبير من مثل هذه الجرائم لم يتم تسجيلها.

وجاء في التقرير الصحفي أن الاتحاد الألماني لجمعيات مساعدة الأشخاص بلا مأوى سجل في الفترة بين عامي 2011 و2017 نحو 150 جريمة قتل لمشردين- أي ضعف ما رصدته الشرطة.

ومن جانبها انتقدت خبيرة الشؤون الداخلية بحزب اليسار أولا يلبكه عدم كفاية تسجيل دوافع الجريمة في حالات الاعتداء على مشردين.

وأضافت أنها تتوقع أن "تبحث الحكومة الاتحادية عن تفسيرات لزيادة مستويات العنف وأن تطور إجراءات مضادة لمواجهة ذلك".

وجاء في التقرير الصحفي أيضا أنه تم قتل ثمانية مشردين من جانب يمينيين متطرفين منذ عام 1999، استنادا إلى المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم.