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الرئيسية | خارج الحدود | الليرة التركية تعود إلى التراجع بعد عطلة العيد

الليرة التركية تعود إلى التراجع بعد عطلة العيد

الليرة التركية تعود إلى التراجع بعد عطلة العيد
هسبريس - متابعة
الاثنين 27 غشت 2018 - 14:48

سجلت الليرة التركية في مستهل تعاملات اليوم الاثنين تراجعا بنسبة 2% بعد عطلة عيد الأضحى التي استمرت أسبوعا واحدا.

وفقدت العملة التركية 2% من قيمتها خلال أول ساعتين من بداية التعاملات، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش بلغ الدولار 6.13 ليرات واليورو 7.13 وحدات.

وانخفضت قيمة الليرة 25% منذ مطلع الشهر الجاري، ما تخطى الحاجز التاريخي للتراجع المحدد بـ7 ليرات أمام الدولار و8 أمام اليورو.

ومنذ مطلع العام الجاري، تراجعت قيمة العملة التركية بواقع 40% من قيمتها.

ويأتي هذا التراجع في ظل ارتفاع حدة التوتر بين تركيا والولايات المتحدة على خلفية اعتقال قس أمريكي منذ عامين بتهم تتعلق بالإرهاب

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - متابع الاثنين 27 غشت 2018 - 15:05
ليست إلا نتيجة سياسات متهورة وأفكار متخلفة. نتيجة متوقعة . الحكم الديكتاتوري ينتهي بالقضاء على الأخضر و اليابس. و تركيا تعيش أيام خريفها.
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