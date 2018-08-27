الليرة التركية تعود إلى التراجع بعد عطلة العيد

هسبريس - متابعة

سجلت الليرة التركية في مستهل تعاملات اليوم الاثنين تراجعا بنسبة 2% بعد عطلة عيد الأضحى التي استمرت أسبوعا واحدا.

وفقدت العملة التركية 2% من قيمتها خلال أول ساعتين من بداية التعاملات، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش بلغ الدولار 6.13 ليرات واليورو 7.13 وحدات.

وانخفضت قيمة الليرة 25% منذ مطلع الشهر الجاري، ما تخطى الحاجز التاريخي للتراجع المحدد بـ7 ليرات أمام الدولار و8 أمام اليورو.

ومنذ مطلع العام الجاري، تراجعت قيمة العملة التركية بواقع 40% من قيمتها.

ويأتي هذا التراجع في ظل ارتفاع حدة التوتر بين تركيا والولايات المتحدة على خلفية اعتقال قس أمريكي منذ عامين بتهم تتعلق بالإرهاب