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كُتّاب وآراء
الليرة التركية تعود إلى التراجع بعد عطلة العيد
سجلت الليرة التركية في مستهل تعاملات اليوم الاثنين تراجعا بنسبة 2% بعد عطلة عيد الأضحى التي استمرت أسبوعا واحدا.
وفقدت العملة التركية 2% من قيمتها خلال أول ساعتين من بداية التعاملات، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش بلغ الدولار 6.13 ليرات واليورو 7.13 وحدات.
وانخفضت قيمة الليرة 25% منذ مطلع الشهر الجاري، ما تخطى الحاجز التاريخي للتراجع المحدد بـ7 ليرات أمام الدولار و8 أمام اليورو.
ومنذ مطلع العام الجاري، تراجعت قيمة العملة التركية بواقع 40% من قيمتها.
ويأتي هذا التراجع في ظل ارتفاع حدة التوتر بين تركيا والولايات المتحدة على خلفية اعتقال قس أمريكي منذ عامين بتهم تتعلق بالإرهاب