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الرئيسية | خارج الحدود | كندا ترفض التراجع بشأن الخلاف مع السعودية

كندا ترفض التراجع بشأن الخلاف مع السعودية

كندا ترفض التراجع بشأن الخلاف مع السعودية
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 28 غشت 2018 - 00:58

رفضت وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند التراجع في ما يتعلق بالخلاف مع السعودية، الاثنين، مشيرة إلى أن بلادها "ستدافع دائما عن حقوق الإنسان حول العالم".

وبينما لم تذكر المملكة بالتحديد، قالت فريلاند أمام حشد من الدبلوماسيين الألمان في برلين إن "كندا ستدافع دائما عن حقوق الإنسان حول العالم، ويشمل ذلك بالتأكيد حقوق المرأة".

وأضافت أن ذلك لن يتغير "حتى عندما يقال لنا ألا نتدخل أو أن أموراً كهذه لا يمكن مناقشتها إلا بشكل خاص بين القادة وخلف أبواب مغلقة. وحتى عندما يكون للتحدث عواقب".

ودخلت أوتاوا والرياض في خلاف بشأن انتقاد كندا لسجل السعودية المرتبط بحقوق الإنسان.

وأعلنت السعودية في 6 غشت أنها طلبت من السفير الكندي لديها مغادرة البلاد وأنها استدعت سفيرها لدى كندا وجمّدت التعاملات التجارية مع أوتاوا بسبب ما وصفته بالـ"تدخّل" الكندي في شؤونها الداخلية وذلك بعدما نددت الأخيرة بحملة المملكة الأمنية ضد الناشطين الحقوقيين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مقارنة في الحقوق الثلاثاء 28 غشت 2018 - 01:22
هؤلاء الغربيين لهم كل الإحترام والتقدير...لأنهم جعلوا حقوق الإنسان بصفة عامة ودون استثناء...مقدسة..ولها أهمية كبرى..ويكفي منهم...بصفتهم كمسؤولين..أن جعلوا مؤسسات خيرية يلجأ لها المتشردون والفقراء لتأويهم من غطاء السماء..وتوفير الطعام..
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13
2 - ولد حميدو الثلاثاء 28 غشت 2018 - 01:22
فيما يخص إسرائيل و امريكا تخرصون و همكم الدول العربية فقط و تعتبرون أنفسكم اوصياء عليها و لمادا لم تنتقد إيران التي تعدم السنة
لا ادافع عن السعودية لأنها حتى هي تعدم الشيعة ردا على إيران و طبعا فالدول الغربية ستستغل انقسام المسلمين
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-2
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