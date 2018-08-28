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كُتّاب وآراء
كندا ترفض التراجع بشأن الخلاف مع السعودية
رفضت وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند التراجع في ما يتعلق بالخلاف مع السعودية، الاثنين، مشيرة إلى أن بلادها "ستدافع دائما عن حقوق الإنسان حول العالم".
وبينما لم تذكر المملكة بالتحديد، قالت فريلاند أمام حشد من الدبلوماسيين الألمان في برلين إن "كندا ستدافع دائما عن حقوق الإنسان حول العالم، ويشمل ذلك بالتأكيد حقوق المرأة".
وأضافت أن ذلك لن يتغير "حتى عندما يقال لنا ألا نتدخل أو أن أموراً كهذه لا يمكن مناقشتها إلا بشكل خاص بين القادة وخلف أبواب مغلقة. وحتى عندما يكون للتحدث عواقب".
ودخلت أوتاوا والرياض في خلاف بشأن انتقاد كندا لسجل السعودية المرتبط بحقوق الإنسان.
وأعلنت السعودية في 6 غشت أنها طلبت من السفير الكندي لديها مغادرة البلاد وأنها استدعت سفيرها لدى كندا وجمّدت التعاملات التجارية مع أوتاوا بسبب ما وصفته بالـ"تدخّل" الكندي في شؤونها الداخلية وذلك بعدما نددت الأخيرة بحملة المملكة الأمنية ضد الناشطين الحقوقيين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
لا ادافع عن السعودية لأنها حتى هي تعدم الشيعة ردا على إيران و طبعا فالدول الغربية ستستغل انقسام المسلمين