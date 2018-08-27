قوات الأمن تصرع خمسة "إرهابيين" في مصر

هسبريس - و.م.ع

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الاثنين، عن مقتل خمسة من "العناصر الإرهابية" في تبادل لإطلاق النار مع وحدة من الامن الوطني بإحدى المناطق الجبلية بصعيد مصر.

وتابع المصدر ذاته في بيان أن العمليات التمشيطية التي قامت بها عناصر من الأمن الوطني والتي تستهدف أماكن تردد وتمركز العناصر المشتبه فيها، "أسفرت عن مداهمة وكر جديد للعناصر الإرهابية يتمركز فيه مجموعة من العناصرالهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية الكائنة بطريق أسيوط - سوهاج".

وأضاف أن هذه العناصر قامت بعد حصارها وتضييق الخناق عليها بإطلاق النيران تجاه قوات الأمن ، التي اضطرت للتصدى لمصدر إطلاق النيران، ما خلف مقتل خمسة من العناصر الإرهابية.

وأسفرت العملية كذلك عن مصادرة أسلحة نارية عبارة عن بنادق آلية وأعيرة نارية وعدد من الوثائق التي تروج للتنظيمات الارهابية.

يذكر أن قوات الأمن والجيش المصرية ، نفذت 2069 عملية لمكافحة الإرهاب ما بين 2014 و 2017 ، أسفرت عن اعتقال 5000 شخص إلى جانب تدمير 4600 ملجأ كانت تستعملها تلك العناصر فضلا عن تصفية 3700 شخص وتدمير 510 أنفاق تستخدمها العناصر الإرهابية.