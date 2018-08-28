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الرئيسية | خارج الحدود | سوريا تجمع قمة روسية إيرانية تركية في طهران

سوريا تجمع قمة روسية إيرانية تركية في طهران

سوريا تجمع قمة روسية إيرانية تركية في طهران
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 28 غشت 2018 - 10:37

تعقد تركيا وإيران وروسيا قمة ثلاثية حول سوريا في 7 شتنبر بإيران، على ما أعلن التلفزيون الرسمي التركي "تي آر تي".

وأوضح التلفزيون أن "الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيتوجه إلى إيران في 7 شتنبر لإجراء محادثات حول سوريا؛ وسيحضر القمة مع روسيا وإيران".

ويأتي هذا الإعلان فيما تتجه الأنظار حاليا إلى إدلب، الواقعة في شمال غرب سوريا على الحدود مع تركيا، في ظل استعدادات عسكرية تقوم بها قوات النظام لشن هجوم ضد آخر أبرز معاقل الفصائل وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا).

وهذه المحافظة جزء أيضا من "مناطق خفض التوتر" التي أقيمت في سوريا في ختام مفاوضات السلام في أستانا التي جرت برعاية روسيا وتركيا وإيران.

خلال زيارة إلى موسكو الأسبوع الماضي، حذر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو من "كارثة" محتملة في حال اللجوء إلى "حل عسكري" في إدلب.

من جهتها أفادت شبكة "إن تي في" الخاصة بأن القمة ستعقد في تبريز (شمال) وليس في طهران.

وكان الناطق باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين أعلن في منتصف غشت أن هذه القمة ستعقد "خلال أول أسبوع من شتنبر".

وأعلن أردوغان في نهاية يوليوز أنه يرغب في أن ينظم قمة حول سوريا في تركيا مع موسكو وباريس وبرلين في 7 شتنبر.

لكن حسب معلومات صحافية نشرت في الأسابيع الماضية يبدو من غير المرجح أن تعقد مثل هذه القمة، وستحل مكانها القمة الثلاثية في إيران.

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