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التوصل لاتفاق تجاري جديد بين أمريكا والمكسيك
الاثنين 27 غشت 2018 - 21:50
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه توصل إلى اتفاق تجاري مع المكسيك، مشيرا إلى أنه سيرى ما إذا كانت كندا يمكن أن تكون جزءا من الاتفاق.
وأعرب عن أمله في مشاركة أوتاوا قريبا في محادثات تجارية.
كما أعلن ترامب أنه يرغب في تغيير اسم اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا"، وهي الاتفاقية الحالية التي وجه إليها ترامب انتقادات كثيرة.