الطيران الإماراتي ينفي استهداف مطار دبي الدولي

هسبريس - د.ب.أ

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني الأماراتية اليوم الاثنين أنه لا صحة لما يتم تداوله في وسائل الإعلام الحوثية بخصوص مطار دبي الدولي، وأن حركة الملاحة الجوية في دولة الامارات تسير بشكل اعتيادي وطبيعي، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) .

كانت جماعة أنصار الله الحوثية، قد أعلنت اليوم الاثنين، عن استهداف مطار دبي الدولي، بطائرة مسيرة.

سبق وأن اعلن الحوثيون في يوليوز الماضي، استهداف مطار أبو ظبي بطائرة مسيرة، في حين أعلن مطار أبوظبي في نفس اليوم، عن وقوع حادثة في المطار تسببت بها مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم1.

وتتهم الحكومة اليمنية الشرعية وقوات التحالف العربي، دولة إيران بدعم مسلحي الحوثيين في اليمن بالأسلحة والصواريخ.