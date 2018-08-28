24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:24
|06:55
|13:34
|17:07
|20:03
|21:21
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- التوصل لاتفاق تجاري جديد بين أمريكا والمكسيك
- هكذا فشلت برامج السكن الاجتماعي في محاربة "دور الصفيح" بالمملكة
- بريول: العدالة الفرنسية "غير صارمة" مع لمجرد
- "حقوق المستهلك" تشيد بجهود "لونصا" في العيد
- الطيران الإماراتي ينفي استهداف مطار دبي الدولي
توجيهات ملكية تدفع العثماني والنقابات إلى إنجاح الحوار الاجتماعي (5.00)
مهرجان "الطوايط" يجمع "العرب والأمازيغ" في طقوس احتفالية (5.00)
- القضاء الفرنسي يؤكد توقيف لمجرد في قضية اغتصاب جديدة - (300)
- تمديد الحراسة النظرية لسعد لمجرد .. وشكاية جديدة تلاحق "لمْعلم" - (124)
- اعتقال لمجرد في قضية اغتصاب جديدة يشعل الصحف الفرنسية - (117)
- الاستنكاف الضميري .. هل من حق المغربي رفض الخدمة العسكرية؟ - (69)
- توجيهات ملكية تدفع العثماني والنقابات إلى إنجاح الحوار الاجتماعي - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الطيران الإماراتي ينفي استهداف مطار دبي الدولي
أكدت الهيئة العامة للطيران المدني الأماراتية اليوم الاثنين أنه لا صحة لما يتم تداوله في وسائل الإعلام الحوثية بخصوص مطار دبي الدولي، وأن حركة الملاحة الجوية في دولة الامارات تسير بشكل اعتيادي وطبيعي، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) .
كانت جماعة أنصار الله الحوثية، قد أعلنت اليوم الاثنين، عن استهداف مطار دبي الدولي، بطائرة مسيرة.
سبق وأن اعلن الحوثيون في يوليوز الماضي، استهداف مطار أبو ظبي بطائرة مسيرة، في حين أعلن مطار أبوظبي في نفس اليوم، عن وقوع حادثة في المطار تسببت بها مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم1.
وتتهم الحكومة اليمنية الشرعية وقوات التحالف العربي، دولة إيران بدعم مسلحي الحوثيين في اليمن بالأسلحة والصواريخ.