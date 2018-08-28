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الرئيسية | خارج الحدود | بابا الفاتيكان ينصح آباء "الأطفال المثليين" بالصلاة

بابا الفاتيكان ينصح آباء "الأطفال المثليين" بالصلاة

بابا الفاتيكان ينصح آباء "الأطفال المثليين" بالصلاة
هسبريس - متابعة
الاثنين 27 غشت 2018 - 22:40

حث بابا الفاتيكان فرنسيس آباء الأطفال المثليين إلى الصلاة وطلب مساعدة الأطباء النفسيين، خلال عودته اليوم الاثنين إلى إيطاليا بعد زيارة إلى أيرلندا.

وقال البابا خلال مؤتمر صحفي أثناء رحلته الجوية عائدا إلى روما إن "المرحلة السنية التي تظهر فيها المشكلة هي مسألة مهم،ة فإذا ما حدثت في سن الطفولة، هناك أشياء كثيرة من الممكن القيام بها، مع وجود طب النفس.. لتحديد ماهية الأمور".

وأضاف أن "ظهور المثلية الجنسية بعد سن العشرين هي مسألة أخرى".

وردا على سؤال من أحد الصحفيين بشأن ما الذي سيفعله لو كان أبا لطفل من المثليين، أجاب البابا: "أول شيء أقوله هو الصلاة.. لا تصدر أحكاما بل تحدث وتفهم، وامنح الابن أو الابنة المساحة".

وذكر أن "التزام الصمت حيال هذه المسألة هو سلوك تربوي خاطئ".

وقال البابا إن "تجاهل الابن أو الابنة الذين لهم ميول مثلية يظهر نقصا في الأبوة أو الأمومة" مضيفا أنه يتعين على الآباء عدم "ملاحقة أطفالهم" حتى يهربون.

وانتقدت جماعات تأييد المثليين في إيطاليا تصريحات البابا.

وقال فابريتسيو مارازو من جماعة "جاي هوت لاين" لدعم المثليين: "الحديث بشأن الطب النفسي يدفع الآباء الكاثوليك للاعتقاد أن طب النفس يمكنه أن يعالج المثلية الجنسية"، حسبما أفادت وكالة أنباء أنسا الإيطالية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - حلالة 59 الاثنين 27 غشت 2018 - 23:11
يخيل له كأنه نبي!!! فالمثلية هم من ينادي بها و بوجودها و حقوقها. و من يصنعوها عبر اغتصاب القساوسة للأطفال.و يرتكبون أبشع الجرائم الجنسية و يلتحفون بما يسمى النصرانية و يصدرون الموعضة الضالة. و يبقى في الأصل خبرهم لا يهمنا..... الضالون
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6
2 - عصام الاثنين 27 غشت 2018 - 23:18
البابا والكنيسة الكاثوليكية عامة فقدت مصداقيتها خصوصا بعض تزايد عدد المشتكين من فضيحة اغتصاب الاطفال. فليترك المثليين وشأنهم على الاقل هم ليسوا بمنافقين.
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-5
3 - شميشة الاثنين 27 غشت 2018 - 23:27
لو استشعر الشواذ ما بداخل بطونهم من القذارة ما مارسوا اللواط شبانا ولا شيب ، انه عمل مقزز يشعر المثليين بانهما حثالة المجتمع بمجرد الانتهاء من هذه الممارسة الشاذة مع بعضهما والطبيب النفسي لا يستطيع علاج هذا الانحراف اللابهيمي حتى وبعض الاطباء النفسيين هم مثليين بدورهم ، المعالج الحقيقي لهذه الفضيحة هو الضمير وعزة النفس .
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15
4 - ahmed الاثنين 27 غشت 2018 - 23:33
what kind of person is the pope. is impossible that a child was a gay.

maybe when he will be teenager. and he watches movies of that. ir if he has a relation with another gay
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5 - valeska الاثنين 27 غشت 2018 - 23:41
البابا سوى رجل مثلكم و مثلنا يؤمن بأن هناك قوة إلهية خلقت الرجل و المرأة لغرض ما .... كل إنسان عاقل سيقول أن المثليين -ما بعد سن البلوغ- يحتاجون إلى أطباء نفسيين .... أما من حصلت له مشاكل في الصغر مما تسبب في مثليتيه فذلك شيء أخر.و من هنا إذا كان البابا تسبب في اغتصاب أطفال و شبان سوف يأخد نصيبه من النار ...في المغرب لدينا الكثير من الأئمة المغتصبين و الفاسقين و ما زال بعضنا يصلي وراءهم كالقطيع الغبي ......
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