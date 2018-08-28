بابا الفاتيكان ينصح آباء "الأطفال المثليين" بالصلاة

هسبريس - متابعة

حث بابا الفاتيكان فرنسيس آباء الأطفال المثليين إلى الصلاة وطلب مساعدة الأطباء النفسيين، خلال عودته اليوم الاثنين إلى إيطاليا بعد زيارة إلى أيرلندا.

وقال البابا خلال مؤتمر صحفي أثناء رحلته الجوية عائدا إلى روما إن "المرحلة السنية التي تظهر فيها المشكلة هي مسألة مهم،ة فإذا ما حدثت في سن الطفولة، هناك أشياء كثيرة من الممكن القيام بها، مع وجود طب النفس.. لتحديد ماهية الأمور".

وأضاف أن "ظهور المثلية الجنسية بعد سن العشرين هي مسألة أخرى".

وردا على سؤال من أحد الصحفيين بشأن ما الذي سيفعله لو كان أبا لطفل من المثليين، أجاب البابا: "أول شيء أقوله هو الصلاة.. لا تصدر أحكاما بل تحدث وتفهم، وامنح الابن أو الابنة المساحة".

وذكر أن "التزام الصمت حيال هذه المسألة هو سلوك تربوي خاطئ".

وقال البابا إن "تجاهل الابن أو الابنة الذين لهم ميول مثلية يظهر نقصا في الأبوة أو الأمومة" مضيفا أنه يتعين على الآباء عدم "ملاحقة أطفالهم" حتى يهربون.

وانتقدت جماعات تأييد المثليين في إيطاليا تصريحات البابا.

وقال فابريتسيو مارازو من جماعة "جاي هوت لاين" لدعم المثليين: "الحديث بشأن الطب النفسي يدفع الآباء الكاثوليك للاعتقاد أن طب النفس يمكنه أن يعالج المثلية الجنسية"، حسبما أفادت وكالة أنباء أنسا الإيطالية.