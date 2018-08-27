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كُتّاب وآراء
بوتفليقة يغادر الجزائر للعلاج في جنيف السويسرية
غادر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بلاده متوجها إلى جنيف لإجراء فحوص طبية في أحد المستشفيات السويسرية.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية، مساء اليوم الاثنين، بأن الرئيس بوتفليقة "غادر اليوم الاثنين الجزائر متوجها إلى جنيف بسويسرا لإجراء فحوصات طبية دورية".
ولم يوضح بيان الرئاسة طبيعة الوضع الصحي للرئيس.
يذكر أن عبد العزيز بوتفليقة صاحب الـ81 عاما، هو الرئيس العاشر لدولة الجزائر منذ تأسيسها والثامن منذ الاستقلال.
وتولى بوتفليقة منصب رئيس الجمهورية الجزائرية، في أبريل 1999.