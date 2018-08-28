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الرئيسية | خارج الحدود | ترحيل إسبانيا مهاجرين نحو المغرب يعري "وجه العنصرية" بأوروبا

ترحيل إسبانيا مهاجرين نحو المغرب يعري "وجه العنصرية" بأوروبا

ترحيل إسبانيا مهاجرين نحو المغرب يعري "وجه العنصرية" بأوروبا
محمد ناجح*
الاثنين 27 غشت 2018 - 23:00

في وقت تستنفر المفوضية الأوروبية مكاتبها وتكثف من جهودها لاحتواء أزمة الهجرة التي تخيم على الاتحاد الأوروبي، أعاد ترحيل إسبانيا الأسبوع الماضي مائة وستة عشر مهاجرا من دول جنوب الصحراء اقتحموا السياج الحدودي لسبتة المحتلة إلى المغرب، الذي قَبِل بهذا الترحيل، الجدل، كما أثار مجموعة من ردود الفعل المتباينة داخل وخارج الاتحاد الأوروبي.

وتفاعل "البديل من أجل ألمانيا"، اليميني الشعبوي، والمعروف بمواقفه المتطرفة، خصوصا في مجال الهجرة، مع القرار الإسباني القاضي بترحيل المهاجرين، إذ نوه بالخطوة التي قامت بها الحكومة الإسبانية، معتبرا إياها "جريئة وتستحق الدعم".

وقال "أليس فريدل"، القيادي في الحزب اليميني الألماني، إن رئيس الحكومة الإسبانية، بدرو سانشيز، يعتبر نموذجا في التعامل مع تدفق المهاجرين على أوروبا، داعيا في الوقت نفسه إلى السير على نهجه، في إشارة صريحة إلى طرد المهاجرين غير الشرعيين من أوروبا، أسوة بترحيل إسبانيا 116 مهاجرا إلى المغرب.

وأضاف فريديل أن إسبانيا بهذا القرار تعلم أوروبا كيفية التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، مستغلا الفرصة لتوجيه سهام النقد ومهاجمة حكومة ميركل، واصفا سياستها وطريقة تعاملها مع ملف الهجرة بالفاشلة.

تصريحات المسؤول الألماني أثارت قلق العديد من الحقوقيون الأوروبيين، لتضاف إلى موجة السخط والقلق التي تعالت في وقت سابق، منددة بالخطوة التي أقدمت عليها إسبانيا والمغرب، والتي تم تبريرها بالاتفاق الذي يجمع البلديين بتاريخ 13 فبراير 1992، إذ عبرت مجموعة من المنظمات، من بينها منظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشيونال"، فرع إسبانيا، عن قلقها مما اعتبرته انتهاكا لحقوق المرشحين للهجرة وطالبي اللجوء.

وأبرزت العديد من المواقع الإعلامية الإسبانية أن مواقف الرئيس الإسباني، الذي استقبل بشكل إنساني قبل أشهر سفينة المهاجرين "أكواريوس"، تتناقض مع قراره الأخير ترحيل المهاجرين إلى المغرب، كما أضافت أن اتخاذ حزب عنصري لبدرو سانشيز كقدوة، خصوصا مع تنامي موجة العنصرية ضد المهاجرين، سيؤثر على علاقات دول الاتحاد الأوروبي.

وتبقى أزمة الهجرة قنبلة موقوتة قد تفجر العلاقات داخل الاتحاد الأوروبي، في حين عبر المستشار النمساوي زيباستيان كورتس بدوره، قبل يومين، عن أن النمسا ستعمل من خلال رئاستها الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي على الحد من الهجرة لتعزيز العلاقات بين الدول الأوروبية.

*صحافي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - ahmed الاثنين 27 غشت 2018 - 23:29
Europe is not racist.and in some cases you must be racist with a kind of immigrants.

espicially with thiefs. rapists and criminals.

they have chance in europe procedures are not strict than united states.
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13
2 - قليل الاثنين 27 غشت 2018 - 23:33
انا مغربي ولم ارى العنصرية باسبانيا ولا باروبا ،اراه واعيشه ذاءما في بلذي الحبيب المغرب ،والله شهيذ علي ،
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36
3 - Mar الاثنين 27 غشت 2018 - 23:41
من حقهم يجريو عليهم بلادهم آشمن العنصرية هدي بلادهم ومن حقهم يتصرفو فيها كيبغاو ويطبقو القانون ديالهم نتوما علقتو غي عليهم ونسيتو بلادهم لي هي السبب الرئيسي لي جعلتهم يهاجرو لبلاد الناس رزقهم متعين بيه الفاسدين و كروش لحرام
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18
4 - القانون قانون الاثنين 27 غشت 2018 - 23:41
دخلو من المغرب يرجعوهم عند المغرب هذا هو القانون لي كيطبق في جميع دول العالم ,كتخليوهوم يدخلو لعندنا من الجنوب والشرق وبغيتو تغرقو مليلية وسبتة بالمهاجرين الغير الشرعيين وتا سيرو عسو على الحدود .
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24
5 - Observateur الاثنين 27 غشت 2018 - 23:42
لنكن صريحين لا أحد يحب المهاجرين إن لم تكن هناك فائدة إقتصادية. لأن تدفق المهاجرين يسبب تصادم بين التقافات.
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16
6 - فريد الاثنين 27 غشت 2018 - 23:57
هناك المان افارقة يعيشون هنا من ايام القيصر ،هم المان لكن اذا راحو لمدنن ما لا يزالون يهاجمونهم .نعم الالمان ليسو اروبيين هم الا المان ليس هناك شعب يمكن ان يتعامل معم على وجه الارظ الا المغاربة،فحظرو. القبعات الزرق ،التي يمكن ان تتحول الى قبعات خظر.ليس هناك شيأ اسمه اروبا ان هناك المانيا فقط،الغطرسة الاقتصادية على الاروبيين واستعبادهم،
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