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الرئيسية | خارج الحدود | وزير البيئة الفرنسي يتقدم باستقالته على الهواء

وزير البيئة الفرنسي يتقدم باستقالته على الهواء

وزير البيئة الفرنسي يتقدم باستقالته على الهواء
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 28 غشت 2018 - 10:26

أعلن وزير البيئة الفرنسي نيكولا أولو، صباح اليوم الثلاثاء، استقالته من الحكومة. وقال الوزير الفرنسي (62 سنة) لإذاعة "فرانس أنتر" "اتخذت قرار مغادرة الحكومة" موضحا أنه شعر "أنه يعمل بمفرده" بشأن التحديات البيئية، داخل الحكومة.

وأعرب أولو عن خيبة أمله بسبب عدم إحراز تقدم فيما يتعلق بسياسات مواجهة تغير المناخ وأهداف بيئية أخرى.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة بنجامان غريفو، الذي كان ضيفا على نفس البرنامج، إنه يأسف لهذه الاستقالة، مشيدا بالعمل الذي قام به نيكولا أورو.

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