24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2406:5513:3417:0720:0321:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. جطو يكشف تهرب وزراء ورؤساء دواوين من التصريح بالممتلكات (5.00)

  2. سلطات مكناس تجهض مسيرة مطالبة بالكهرباء (5.00)

  3. وزير البيئة الفرنسي يتقدم باستقالته على الهواء (5.00)

  4. الاستنكاف الضميري .. هل من حق المغربي رفض الخدمة العسكرية؟ (5.00)

  5. تقرير أممي يطالب بمعاقبة قادة الجيش بميانمار (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الصليب الأحمر يبحث عن نحو مئة ألف مفقود

الصليب الأحمر يبحث عن نحو مئة ألف مفقود

الصليب الأحمر يبحث عن نحو مئة ألف مفقود
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 28 غشت 2018 - 11:40

يبحث الصليب الأحمر عن نحو مئة ألف فرد فُقدوا جراء حروب أو تهجير أو فرار في أنحاء العالم.

وبحسب تقرير نشرته صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الثلاثاء استنادا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن هذا أعلى عدد يتم تسجيله للمفقودين منذ أكثر من عشرة أعوام.

وتتوقع اللجنة أن يكون عدد الحالات غير المسجلة أعلى من ذلك بكثير.

وبحسب بيانات الصليب الأحمر الألماني، لا يزال هناك الكثير من طلبات البحث عن أشخاص فقدتهم عائلاتهم خلال الفرار، وذلك رغم انخفاض عدد اللاجئين.

وقالت رئيسة الصليب الأحمر الألماني، جيردا هاسلفيلت، في تصريحات لـ"فونكه": "تلقينا العام الماضي 2744 طلبا جديدا للبحث الدولي عن مفقودين. وبلغ عدد الطلبات الجديدة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام نحو 1200 طلب، وهو تقريبا نفس عدد الطلبات التي تلقيناها خلال نفس الفترة الزمنية العام الماضي".

وبحسب بيانات هاسلفيلت، فإن الدول الرئيسية للباحثين والمفقودين العام الماضي كانت أفغانستان وسورية والصومال وإريتريا، وقالت: "تمكنت خدمة البحث التابعة للصليب الأحمر الألماني من تقديم المساعدة في نحو 50% من الحالات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.