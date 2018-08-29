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كُتّاب وآراء
الصين تدرس إلغاء سياسة التقيد بإنجاب طفلين
تدرس الصين إصدار مشروع قانون تُلغى بموجبه سياسة التقيد بإنجاب طفلين فقط.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن مسودة القانون المدني الجديد، التي ستُطرح على اللجنة الدائمة في المؤتمر الشعبي الوطني الصيني هذا الأسبوع، لم تعد تتضمن قواعد لتنظيم الأسرة، حيث يُجرى بذلك "مراعاة الوضع الديموغرافي المتغير" للبلاد.
واستنتجت وسائل إعلامية أخرى أنه إذا تم إقرار مسودة القانون كما هو مخطط في عام 2020، سيتعين بعد هذا الموعد على أقصى التقدير إلغاء كافة القيود على الإنجاب.
وكانت الصين أعلنت قبل ثلاث سنوات إنهاء سياسة الطفل الواحد التي استمرت لعقود، وذلك بسبب شيخوخة المجتمع المتنامية على نحو سريع. ومنذ ذلك الحين أصبح مسموحا بإنجاب طفلين.