24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2506:5613:3317:0620:0221:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. جطو يكشف تهرب وزراء ورؤساء دواوين من التصريح بالممتلكات (5.00)

  2. صراخ ضد الريح (5.00)

  3. خمسة أسماء جديدة تعزز المنتخب المغربي قبل مواجهة مالاوي (5.00)

  4. خديجة ضحية الاغتصاب الجماعي تجر 12 شخصا إلى التحقيق (5.00)

  5. مرسوم الرئيس الروسي بوتين يقيل 15 جنرالًا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الصين تدرس إلغاء سياسة التقيد بإنجاب طفلين

الصين تدرس إلغاء سياسة التقيد بإنجاب طفلين

الصين تدرس إلغاء سياسة التقيد بإنجاب طفلين
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 29 غشت 2018 - 00:59

تدرس الصين إصدار مشروع قانون تُلغى بموجبه سياسة التقيد بإنجاب طفلين فقط.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن مسودة القانون المدني الجديد، التي ستُطرح على اللجنة الدائمة في المؤتمر الشعبي الوطني الصيني هذا الأسبوع، لم تعد تتضمن قواعد لتنظيم الأسرة، حيث يُجرى بذلك "مراعاة الوضع الديموغرافي المتغير" للبلاد.

واستنتجت وسائل إعلامية أخرى أنه إذا تم إقرار مسودة القانون كما هو مخطط في عام 2020، سيتعين بعد هذا الموعد على أقصى التقدير إلغاء كافة القيود على الإنجاب.

وكانت الصين أعلنت قبل ثلاث سنوات إنهاء سياسة الطفل الواحد التي استمرت لعقود، وذلك بسبب شيخوخة المجتمع المتنامية على نحو سريع. ومنذ ذلك الحين أصبح مسموحا بإنجاب طفلين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.