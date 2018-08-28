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الرئيسية | خارج الحدود | تحية هتلر تجر 10 أشخاص إلى التحقيق بألمانيا‎

تحية هتلر تجر 10 أشخاص إلى التحقيق بألمانيا‎

تحية هتلر تجر 10 أشخاص إلى التحقيق بألمانيا‎
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:43

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء أنها بدأت تحقيقات جنائية ضد عشرة أفراد لأدائهم تحية هتلر خلال مظاهرة للتيار اليميني المتطرف في مدينة كيمنتس الألمانية أمس الاثنين.

تجدر الإشارة إلى أن استخدام هذه التحية محظور في ألمانيا، حيث تمثل نوعا من خطاب الكراهية الهادف لنشر الأيديولوجية النازية.

وكان ستة أشخاص أصيبوا على الأقل خلال احتجاجات يمينية ويسارية وقعت مساء أمس الاثنين في مدينة كيمنتس شرقي ألمانيا.

وقالت الشرطة إن الجانبين تبادلا إلقاء ألعاب نارية وأشياء أخرى، مما أسفر عن إصابة شخصين في بادئ الأمر، ثم أُصيب في وقت لاحق أربعة متظاهرين من اليمين المتطرف بعد الهجوم عليهم أثناء مغادرتهم للمظاهرة.

وتأتي المسيرة الاحتجاجية والمسيرة المناوئة لها كرد فعل على أحداث شغب عنيفة وقعت مطلع الأسبوع على هامش احتفالات المدينة، ولقي مواطن ألماني/35 عاما/ حتفه خلال هذه الأحداث جراء طعن بسكين، فيما وقعت إصابات خطيرة لشخصين آخرين.

وأصدر القضاء الألماني أمس أمر اعتقال بحق سوري/23 عاما/ وعراقي/22 عاما/ بتهمة المشاركة في القتل غير العمد. وقد أدى مقتل الألماني إلى وقوع أحداث شغب معادية للأجانب أول أمس الأحد.

واجتذبت مسيرة أمس ما يصل إلى ألفي متظاهر من اليمين المتطرف وحوالي ألفى متظاهر من الجانب الآخر. وسعت الشرطة إلى الفصل بين المجموعتين عبر وضع مدفع مياه بينهما دون استخدامه.

وشوهد ملثمون في المسيرتين. وذكر شهود عيان على الإنترنت أنه كانت هناك محاولات متكررة لخرق طوق الشرطة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - رشيد زين العابدين الثلاثاء 28 غشت 2018 - 12:57
أصبح العالم في فوضى لا يعلم ماذا سيكون مآلها وهي نتاج لسياسة خلق النزاعات والحروب التي تنهجها الدول العظمى لتسويق سلاحها والبحث عن أسواق لشركات إعمارها في غياب تام للضمير الإنساني والوازع الأخلاقي.
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2 - Kamal Deutschland الثلاثاء 28 غشت 2018 - 13:12
العنصرية موجود في المانيا،لكن بشكل مسيطر عليه،لأننا نعيش في دولة الحق والقانون، إن تعرض شخص ما للعنصرية وخصوصا كان هناك شهود فسيتم معاقبة العنصري على حسب مستوى الفعل المرتكب،مع دفع تعويض مادي لجبر الضرر.أنا ضد العنصرية ولا أبررها،ولكن يا إخوتي الأعزاء لو رأيتم ما يقوم به الأجانب من غش وخداع وتصرفات همجية، والسرقة والعنف والإجرام، والإدلاء بمعطيات خاطئة للإستفادة من المال العام ، والكل يتذكر قبل عامين تقريبا في رأس السنة عندما جاء الكثير من إخواننا المغاربة إلى ألمانيا خلال موجة الهجرة التى عرفتها البلاد والتي وصل فيها مليون مهاجر إلى هنا، قاموا بمطارة الفتيات أثناء الإحتفال برأس السنة في الشوارع من أجل التحرش بهن وممارسة الجنس معهن بالقوة.يا أخي نحن مع بعضنا لانتفاهم فيما بيننا وخصوصا إذا كنت تتناقش مع شخص جاهل، زد على بعض الأشخاص المحسبون من النخبة والذين لم يستطيعوا الإندماج بشكل صحيح في المجتمع.
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3 - قنيطري الثلاثاء 28 غشت 2018 - 13:23
فتح الباب للهجرة المكثفة واستقبال مئات الآلاف من اللاجئين العرب المسلمين في بلد مثل ألمانيا، خلق جوا اجتماعي غير سليم. ما فعلته المستشارة ميركل ،يعتبر في نظر الكثير من المواطنين الألمان، خيانة للوطن وللشعب.الشعب الألماني عاش دائما في تجانس ووحدة الهوية الثقافية. إدخال بشر إلى البلاد،هكذا، وبدون أي رابط ثقافي،بل ومرجعية نقيضة وأحيانا معادية، سيزيد الوضع توترا،ويعزز تنامي الحركات القومية الرافضة للأجنبي
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