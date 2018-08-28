تحية هتلر تجر 10 أشخاص إلى التحقيق بألمانيا‎

هسبريس - متابعة

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء أنها بدأت تحقيقات جنائية ضد عشرة أفراد لأدائهم تحية هتلر خلال مظاهرة للتيار اليميني المتطرف في مدينة كيمنتس الألمانية أمس الاثنين.

تجدر الإشارة إلى أن استخدام هذه التحية محظور في ألمانيا، حيث تمثل نوعا من خطاب الكراهية الهادف لنشر الأيديولوجية النازية.

وكان ستة أشخاص أصيبوا على الأقل خلال احتجاجات يمينية ويسارية وقعت مساء أمس الاثنين في مدينة كيمنتس شرقي ألمانيا.

وقالت الشرطة إن الجانبين تبادلا إلقاء ألعاب نارية وأشياء أخرى، مما أسفر عن إصابة شخصين في بادئ الأمر، ثم أُصيب في وقت لاحق أربعة متظاهرين من اليمين المتطرف بعد الهجوم عليهم أثناء مغادرتهم للمظاهرة.

وتأتي المسيرة الاحتجاجية والمسيرة المناوئة لها كرد فعل على أحداث شغب عنيفة وقعت مطلع الأسبوع على هامش احتفالات المدينة، ولقي مواطن ألماني/35 عاما/ حتفه خلال هذه الأحداث جراء طعن بسكين، فيما وقعت إصابات خطيرة لشخصين آخرين.

وأصدر القضاء الألماني أمس أمر اعتقال بحق سوري/23 عاما/ وعراقي/22 عاما/ بتهمة المشاركة في القتل غير العمد. وقد أدى مقتل الألماني إلى وقوع أحداث شغب معادية للأجانب أول أمس الأحد.

واجتذبت مسيرة أمس ما يصل إلى ألفي متظاهر من اليمين المتطرف وحوالي ألفى متظاهر من الجانب الآخر. وسعت الشرطة إلى الفصل بين المجموعتين عبر وضع مدفع مياه بينهما دون استخدامه.

وشوهد ملثمون في المسيرتين. وذكر شهود عيان على الإنترنت أنه كانت هناك محاولات متكررة لخرق طوق الشرطة.