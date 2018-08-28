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الرئيسية | خارج الحدود | "الشاباك" يعلن اعتقال خلية تابعة لـ"حماس"

"الشاباك" يعلن اعتقال خلية تابعة لـ"حماس"

"الشاباك" يعلن اعتقال خلية تابعة لـ"حماس"
هسبريس - الأناضول
الثلاثاء 28 غشت 2018 - 17:12

قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، مساء الثلاثاء، إنه اعتقل خلال الأسابيع الأخيرة، خلية تابعة لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأضاف "الشاباك" في بيان، إن الخلية "كانت تهدف لإعادة بناء البنية التحتية لحركة حماس في الضفة الغربية"، دون توضيح، مشيرا إلى أن من بين المعتقلين "عدد من السيدات، بينهن زوجة المعتقل الفلسطيني نشأت الكرمي، الذي قتل 4 إسرائيليين عام 2010".

وقال البيان، إن "الخلية تلقت أموالا من الخارج ومن قطاع غزة، وقدمت أموالا لأسر المعتقلين وحاولت السيطرة على سلطة البلدية في الخليل وإدارة جمعيات خيرية، وجندت ناشطين للتحريض على ضد إسرائيل عبر الإنترنت".

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