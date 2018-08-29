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الرئيسية | خارج الحدود | الجيش الروسي يجري أضخم مناورات عسكرية منذ "الحرب الباردة"

الجيش الروسي يجري أضخم مناورات عسكرية منذ "الحرب الباردة"

الجيش الروسي يجري أضخم مناورات عسكرية منذ "الحرب الباردة"
هسبريس - متابعة
الأربعاء 29 غشت 2018 - 01:00

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الثلاثاء، أن بلاده ستجري الشهر المقبل أكبر مناورات عسكرية منذ الحرب الباردة.

وقال شويغو في بيان إن "المناورات التي ستنطلق تحت اسم (فوستوك -2018) ستجرى في المناطق العسكرية الروسية الوسطى والشرقية"، حسب ما نقلت صحيفة "موسكو تايمز" المحلية.

وأشار وزير الدفاع الروسي "المناورات ستجري بمشاركة نحو 300 ألف جندي وأكثر من ألف طائرة عسكرية واثنان من الأساطيل البحرية الروسية وجميع وحداتها المحمولة جوا، وستشارك فيها أيضا قوات من الصين ومنغوليا".

ووصف شويغو المناورات بأنها ستكون الأكبر منذ تدريبات "زاباد – 81" السوفيتية عام 1981، مضيفا بالقول: "ستكرر هذه المناورات بعض جوانب "زاباد 81" لكنها ستكون أكبر في نطاقها".

ورداً على سؤال عما إذا كانت تكلفة مثل هذه المناورات العسكرية الضخمة مبررة في وقت تواجه فيه روسيا ضغوطا اقتصادية، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "مثل هذه المناورات الحربية ضرورية".

وقال بيسكوف للصحفيين: إن "قدرة البلاد على الدفاع عن نفسها في الوضع الدولي الحالي والذي يعد عدوانيا وغير ودي تجاه بلادنا فإن هذه التدريبات مبررة".

وتأتي المناورات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الغرب وروسيا التي تشعر بالقلق إزاء ما تصفه بـ "التعزيزات العسكرية غير المبررة" لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بالقرب من أطرافها الغربية.

ويقول حلف الناتو إنه عزز قواته في شرق أوروبا لردع أي عمل روسي عسكري محتمل بعد أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم في 2014.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Mahzala الأربعاء 29 غشت 2018 - 01:11
مهما تتطورتم وتقدمتم فالعزيمة والنية الصالحة القلب السليم يكسر الحديد ويشق البحر ويزرع الخير للأجيال بيد نقية من ماصنعتم
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