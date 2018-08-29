الهند تخطط لإرسال رواد إلى الفضاء قبل 2022

هسبريس - إفي

تخطط الهند لوضع سفينة على متنها ثلاثة رواد فضاء في المدار لمدة تتراوح بين خمسة وسبعة أيام قبل عام 2022 ، مما يجعلها رابع دولة في العالم تحقق هذا الحدث بجانب الولايات المتحدة، وروسيا، والصين.

وأعلن رئيس منظمة البحث الفضائي في الهند، كايلاسافاديفو سيفان، في مؤتمر صحفي: "إننا نحاول تنفيذ المشروع في غضون 40 شهرا، قبل البعثة البشرية سنرسل بعثتين بلا طاقم للتأكد من أن كل شيء على ما يرام".

ومن المقرر أن يسافر رواد الفضاء الثلاثة على متن سفينة هندية الصنع 100% ومقسمة إلى وحدتين، إحداهما للطاقم والأخرى لإمداد الطاقم بالخدمات، طبقا لما ذكره سيفان الذي قدّر تكلفة المشروع بأقل من مليار و426 مليون دولار (مليار و224 مليون يورو).

وأضاف سيفان أنه سيتم إرسال السفينة على بعد ما يقرب من 400 كلم من الأرض في رحلة ستمتد لنحو 16 دقيقة، بينما رحلة العودة ستكون أطول قليلا لقرابة 36 دقيقة.

وخلال فترة الراحة، عندما توجد السفينة على بعد ما يقرب من 120 كلم من الأرض، ستنفصل عن الوحدة الخدمية بحيث يهبط الجزء الخاص بالطاقم فقط عند بحر العرب.

وفي حالة حدوث أي خطأ، من المقرر أن تهبط السفينة في خليج البنغال أو برا للتأكد من "سلامة" الطاقم، حسبما أشار سيفان.

جدير بالذكر أن الهند بدأت في وضع أقمار صناعية في المدار الأرضي في عام 1999 وتنضم لمجموعة الدول التي تملك نظام ملاحة بالقمر الصناعي، إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا وغيرها.