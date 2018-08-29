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الرئيسية | خارج الحدود | تمثال ذهبي لأردوغان يفاجئ الألمان ويثير عاصفة من الانتقادات

تمثال ذهبي لأردوغان يفاجئ الألمان ويثير عاصفة من الانتقادات

تمثال ذهبي لأردوغان يفاجئ الألمان ويثير عاصفة من الانتقادات
هسبريس - إفي
الأربعاء 29 غشت 2018 - 06:00

أثار تمثال ذهبي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مقام وسط "فيسبادن" في إطار أحد المهرجانات الفنية، ردود أفعال غاضبة وأجبر عمدة هذه المدينة الواقعة غربي ألمانيا على التدخل في الموضوع شخصيا.

وذكرت صحيفة "فيسبادنر كورير" المحلية، أنه تم كشف النقاب عن التمثال، البالغ ارتفاعه نحو أربعة أمتار، مساء الاثنين وسط ميدان الوحدة الألمانية في ظل تصفيق بعض الحضور.

وحقق منظمو بينالي "فيسبادن"، المنعقد العام الحالي تحت شعار "Bad News" ("أخبار سيئة") والذي يعول بشكل ما على الاستفزاز، هدفهم إزاء تدفق ردود الأفعال.

وانتشرت الليلة الماضية على الشبكات الاجتماعية صور ومقاطع فيديو لتمثال أردوغان، بعضها يظهر أعلام تركية أيضا، وسط ردود أفعال من المستخدمين تباينت بين الغضب والحيرة، كما ظهرت على الرجل اليسرى للتمثال رسومات مسيئة وعبارات مثل "Fuck you" و"Turkish Hitler".

وأوضح عمدة "فيسبادن"، سفين جريش، على حسابه على موقع (فيسبوك) الاجتماعي دهشته من التمثال، بينما نقلت صحيفة "بيلد" عن متحدثة رسمية باسم الحكومة المحلية أن المدينة سمحت بإنشاء تمثال وحاوية لكن لم يتضح أن التمثال لأردوغان.

ونشرت الصحيفة نقلا عن مصادر من الشرطة أنها قد تفاجئت مثل الجميع في "فيسبادن" وتتابع الأمر الذي لم يسفر بعد عن وقوع أية جريمة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يقوم أردوغان في شتنبر المقبل بزيارة دولة إلى برلين، وهي الزيارة التي لم يرغب المكتب الصحفي للحكومة الألمانية في تأكيدها حتى الوقت الحالي.

وكانت آخر زيارة قام بها أردوغان في عام 2014 بوصفه رئيسا لوزراء تركيا، عندما استقبلته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

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