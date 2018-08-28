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الرئيسية | خارج الحدود | التعاون الإسلامي: مسابقة عن النبي تُعزز الكراهية

التعاون الإسلامي: مسابقة عن النبي تُعزز الكراهية

التعاون الإسلامي: مسابقة عن النبي تُعزز الكراهية
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 28 غشت 2018 - 21:50

أدانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، "الخطة الخبيثة" للبرلماني الهولندي خيرت فيلدرز، لإجراء مسابقة دولية حول رسوم كاريكاتورية للنبي محمد خاتم المرسلين في وقت لاحق من هذا العام، واعتبرتها تعزز ثقافة "التحريض على الكراهية".

ودعت الهيئة، في بيان، الحكومة الهولندية إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع هذا "الاعتداء التعسفي، الذي يمس الحساسيات الدينية لأكثر من 1.6 مليار مسلم حول العالم، .. وهذا الحدث، إذا سمح بتنظيمه، يمكن أن يؤدي إلى إشعال وتعزيز ثقافة التعصب والتحريض على الكراهية".

وفي يونيو الماضي، أعلن زعيم حزب "الحريات" الهولندي المتطرف "خيرت فيلدرز"، أن الحزب سينظم مسابقة كاريكاتورية موضوعها النبي محمد.

وأفاد "فيلدرز" أن تقديم الطلبات للمشاركة في المسابقة سينتهي في 31 غشت الجاري، مبيناً أن أكثر من 200 رسام تقدموا للمشاركة في المسابقة، وأن الجائزة المرصودة لها تبلغ 10 آلاف دولار.

ويعتبر الحزب الذي يرأسه فيلدرز، ثاني أكبر حزب سياسي في هولندا، وحصل على 20 من أصل 150 مقعدًا بالبرلمان، في الانتخابات العامة التي جرت في مارس 2017.

وقالت الهيئة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، إنها "إذ تعتبر حرية التعبير حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، إلا أن نطاق حرية التعبير ليس مطلقا، كما هو منصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وأضافت أن "هذه المنافسة التدنيسية المخطط لها هي محاولة واضحة للسخرية من أكثر شخصية تبجيلا في الدين الحنيف، وسعيا متعمدا للتحريض على الكراهية الدينية والتمييز ضد المسلمين، وهو ما يعتبر انتهاكا واضحا للمادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

واعتبرت أن "تأكيد الحكومة الهولندية على النأي بنفسها عن منافسة فيلدرز المخطط لها ليس كافياً وفقاً للمادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فمن واجب كل دولة أن تحظر بموجب القانون، أي دعوة للكراهية الوطنية أو العنصرية أو الدينية والتي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - فقط الثلاثاء 28 غشت 2018 - 22:28
فقط احترموا التاريخ بغض النظر عن الدين فهذه شخصية تاريخية بصمت الوجود الانساني احببتم ذلك ام كرهتموه
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2 - أستاذ الإجتماعيات الثلاثاء 28 غشت 2018 - 22:28
لا تتقنون سوى التنديد و رفع الشعارات، و تتركون مهمة عظمى كان يجب أن تبدأ من عقود طويلة، و هي تأطير المسلمين في دول منظمة التعاون الإسلامي، بدعم التعليم و الصحة و التنمية، و السهر على رخاء المسلمين و تأمين سبل العيش الكريم، و جعل الدول الأغنى في المنظمة تساعد الدول الأفقر، مراقبة الحقل الديني و فصله عن السياسة و الضرب بيد من حديد لمن يتاجر بالدين
أو يأجج الصراعات المذهبية...
هذه الإجراءات إضافة إلى إجراءات أخرى كثيرة، هي الكفيلة بالرفع من المستوى الإقتصادي و الفكري و الحضاري للمسلمين، و جعلهم أتباع ديانة تستحق الإحترام..
لم تقوموا بعملكم، و تركتم المسلمين في نفق مسدود، يعيشون الضياع في عالم متغير، عالم لا يرى من المسلم سوى ما هو قبيح متخلف همجي، عالم لا يحترم المسلم في إنسانيته أو دينه أو مقدساته، عالم كل من هب و دب، خاصة من مجتمعات تضن نفسها تقود العالم، يهينوننا و يهينون رسولنا، و يبخسون من قدرنا.
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9
3 - فارس الثلاثاء 28 غشت 2018 - 22:32
اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الملإ الأعلى إلى يوم الدين. آمين يارب العالمين...
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4 - عبد اللطيف إموريك الثلاثاء 28 غشت 2018 - 22:32
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أدعو الجميع المسلمين إلى مقاطعة هولندا بل أخص المستثمرين وا اصحاب البيطرول وا الحكام دياول العار
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5 - امازيغ الثلاثاء 28 غشت 2018 - 23:02
اولا وقبل كل شيء اقول لاحول ولا قوة بالله العظيم والصلاة والسلام على اشرف خلق مشى على الارض نبينا ورسولنا محمد ،نحن من شوه الاسلا بافعالنا وتربيتنا الخاطءة اصلا نحن من نلهت وراء الكفار من اجل الرزق ونسينا ان الله هو الرزاق الواحد والسبب هم حكامنا وعلماء البلاط الذين ليس لهم القدرة والجرءة على قول الحق والدفاع عن شعوبهم ودينهم واوطانهم ......
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6 - من اتباع محمد النبي (ص) الثلاثاء 28 غشت 2018 - 23:05
إلا الحبيب المصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وشل أيدي من يتهكم على خير من طلعت عليه الشمس ودمر من يتواطء أو يتساهل في مثل هذا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
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