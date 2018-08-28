التعاون الإسلامي: مسابقة عن النبي تُعزز الكراهية

هسبريس - متابعة

أدانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، "الخطة الخبيثة" للبرلماني الهولندي خيرت فيلدرز، لإجراء مسابقة دولية حول رسوم كاريكاتورية للنبي محمد خاتم المرسلين في وقت لاحق من هذا العام، واعتبرتها تعزز ثقافة "التحريض على الكراهية".

ودعت الهيئة، في بيان، الحكومة الهولندية إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع هذا "الاعتداء التعسفي، الذي يمس الحساسيات الدينية لأكثر من 1.6 مليار مسلم حول العالم، .. وهذا الحدث، إذا سمح بتنظيمه، يمكن أن يؤدي إلى إشعال وتعزيز ثقافة التعصب والتحريض على الكراهية".

وفي يونيو الماضي، أعلن زعيم حزب "الحريات" الهولندي المتطرف "خيرت فيلدرز"، أن الحزب سينظم مسابقة كاريكاتورية موضوعها النبي محمد.

وأفاد "فيلدرز" أن تقديم الطلبات للمشاركة في المسابقة سينتهي في 31 غشت الجاري، مبيناً أن أكثر من 200 رسام تقدموا للمشاركة في المسابقة، وأن الجائزة المرصودة لها تبلغ 10 آلاف دولار.

ويعتبر الحزب الذي يرأسه فيلدرز، ثاني أكبر حزب سياسي في هولندا، وحصل على 20 من أصل 150 مقعدًا بالبرلمان، في الانتخابات العامة التي جرت في مارس 2017.

وقالت الهيئة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، إنها "إذ تعتبر حرية التعبير حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، إلا أن نطاق حرية التعبير ليس مطلقا، كما هو منصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وأضافت أن "هذه المنافسة التدنيسية المخطط لها هي محاولة واضحة للسخرية من أكثر شخصية تبجيلا في الدين الحنيف، وسعيا متعمدا للتحريض على الكراهية الدينية والتمييز ضد المسلمين، وهو ما يعتبر انتهاكا واضحا للمادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

واعتبرت أن "تأكيد الحكومة الهولندية على النأي بنفسها عن منافسة فيلدرز المخطط لها ليس كافياً وفقاً للمادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فمن واجب كل دولة أن تحظر بموجب القانون، أي دعوة للكراهية الوطنية أو العنصرية أو الدينية والتي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف".