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الرئيسية | خارج الحدود | مرسوم الرئيس الروسي بوتين يقيل 15 جنرالًا

مرسوم الرئيس الروسي بوتين يقيل 15 جنرالًا

مرسوم الرئيس الروسي بوتين يقيل 15 جنرالًا
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 28 غشت 2018 - 20:36

أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسوما بإقالة 15 ضابطًا برتبة جنرالات من وزارات الداخلية والطوارئ وهيئة السجون الاتحادية، ولجنة التحقيقات.

وذكرت قناة روسيا اليوم أن من ضمن الذين تمت إقالتهم، نائب وزير الطوارئ فلادلين أكسيونوف ومسؤولون آخرون رفيعو المستوى في مختلف الأقاليم الروسية.

وأقيل أيضًا رئيس الهيئة العامة لوزارة الطوارئ في مقاطعة تومسك (شرق البلاد) ميخائيل بيغون الذي رُفعت ضده دعوى قضائية بتهمة الفساد، وفق المصدر ذاته.

وعين بوتين رؤساء جدد في مؤسسات تابعة لأجهزة أمنية في مناطق متفرقة، وفق المصدر ذاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - amek الثلاثاء 28 غشت 2018 - 20:54
ما أحوجنا لمثل هذه القرارات في المغرب
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2 - dak الثلاثاء 28 غشت 2018 - 20:57
عدوى بوتفليقة تجوب العالم .العقبى لينا
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-4
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