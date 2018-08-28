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الرئيسية | خارج الحدود | مشيخة الأزهر تحرم التحرش الجنسي وترفض تبريره بملابس المرأة

مشيخة الأزهر تحرم التحرش الجنسي وترفض تبريره بملابس المرأة

مشيخة الأزهر تحرم التحرش الجنسي وترفض تبريره بملابس المرأة
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 28 غشت 2018 - 22:30

أعلنت مشيخة الأزهر، في بيان، أن التحرش "محرم شرعا" ولا يجوز تبريره، في بلد يلقي فيه البعض، في عدة أحيان، المسؤولية على المرأة في المشاكل التي تواجهها بسبب ملابسها أو سلوكها.

وقالت المرجعية السنية إن "التحرش- إشارة أو لفظاً أو فعلًا- هو تصرف محرم وسلوك منحرف، يأثم فاعله شرعًا".

وأكدت أن "تجريم التحرش والمتحرش يجب أن يكون مطلقًا ومجردًا من أي شرط أو سياق، فتبرير التحرش بسلوك أو ملابس الفتاة يعبر عن فهم مغلوط، لما في التحرش من اعتداء على خصوصية المرأة وحريتها وكرامتها، فضلًا عما يؤدي إليه انتشار هذه الظاهرة المنكرة من فقدان الإحساس بالأمن، والاعتداء على الأعراض والحرمات".

وتقول 60 بالمائة من النساء بمصر إنهن تعرضن لشكل من أشكال التحرش في وقت ما من حياتهن، حسب دراسة صدرت عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة "بروموندو".

وقال 75 بالمائة من الرجال و84 بالمائة من النساء، الذين استطلعت آراؤهم، إن النساء "اللواتي يرتدين ملابس مستفزة يَستحقِقْن أن يتعرضن للتحرش".

وتزايد الجدل حول هذه المسألة بعدما نشرت امرأة مصرية شريط فيديو على الإنترنت يظهر رجلا يحاول التحرش بها في أحد شوارع القاهرة. وأثار شريط الفيديو موجة ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورأى بعض المعلقين أن اقتراب الرجل من المرأة طالبا منها تناول القهوة معه يشكل تحرشا. فيما قال آخرون إن ذلك أمر معتاد نظرا إلى أن الرجل لم يقم بأي فعل شائن.

وتكثّف الجدل حول مسألة التحرش بعد انتفاضة يناير 2011 ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك، والتظاهرات في ميدان التحرير، حيث كشفت تلك التظاهرات عن اعتداءات جنسية بفعل التغطية الإعلامية المستمرة، مما ساهم في إنهاء الإنكار الشعبي لوجود وقائع تحرش في البلاد.

وقد أقرت السلطات المصرية قانونا يجرم التحرش الجنسي في يونيو 2014 قبل أيام من تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي في السلطة، لكن العديد من النساء لا يزلن يشتكين من هذه المشكلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Ayoub الثلاثاء 28 غشت 2018 - 22:52
Si tu ne respectes pas la femme dans la rue et au travail, alors tu ne respecteras pas ta sœur et ta maman qui t'as fait naître au monde
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4
2 - بوجمعة الثلاثاء 28 غشت 2018 - 22:54
اريد ان اسأل مشيخة الارهر عن اكتر من ستون الف من علماء ومتقفين ووطنيين ومضلوميين في سجون السيسي ان كانت لهم القدرة او الجرأة على الجواب اما عن لباس المرأة فهو جزء من المشكل
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7
3 - مهدي الثلاثاء 28 غشت 2018 - 22:58
لم يعد إسمه الأزهر ولكن إسمه السيسي .
لاثقة لنا في من يدخلون على الرؤساء والملوك
قال صلى الله عليه وسلم : ومن دخل على السلطان افتتن
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4
4 - RAMO الثلاثاء 28 غشت 2018 - 22:59
عندما يتداول الناس مواضيع من هذا الصنف،
أو تحرم حكومة ما التحرش ،أو تحلل التساوي في الإرث ،
آنذاك إعلم أن المسؤولين لا يستطيعوا معالجة القضايا التي
تهم المواطن ،لهذا يشغلوه بالخاوي ،و يوهموه أنهم فاعلين
شيئا ما .(الفراغ والعجز ما يديروا).
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5
5 - اسامة طالب مهندس الثلاثاء 28 غشت 2018 - 23:05
التحرش ولا فين مامشيتي، فينما خرجت كنسمع كلمات ساقطة و شباب منحرف مكبوت، لبس الفتيات ليس السبب حيت كيتحرشو باشما كان دبا، مابقا والو يتحرشو تا بالدراري، المشكل من التربية.
نطالب الحكومة بوضع حلول جدية و قوانين صارمة للحد مما اصبحنا نعيشه كل يوم.
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0
6 - موسى الثلاثاء 28 غشت 2018 - 23:05
التحرش محرم في الشريعة الاسلامية ، لكن في المقابل التبرج هو أيضا محرم ، فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان المتبرجات في هذا العصر هن من أهل النار ، فيا نساء الأمة المحمدية اتقين الله و اتقين عقابه الشديد.
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2
7 - روميو السوري الثلاثاء 28 غشت 2018 - 23:07
انا لا افهم شيئ في الاسلام: هل يوجد داعي لتحريم شيئ هو بحد ذاته اجرام؟ لماذا ننتظر حتى يأتي المشايخ ليحرموا شيئ هو بحد ذاته خطأ و نترك هذا الفراغ لهم عوضا عن تواجد الدولة و قوتها؟ لماذا ندع لهم المنبر عوضا عن السلطة التى اوكلنا لها زمام امورنا؟
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0
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