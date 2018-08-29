خبراء الأمم المتحدة يصدرون تقريرا حول الحرب الدائرة في اليمن

هسبريس من الرباط

أصدر خبراء حقوقيون في منظمة الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، تقريرا بشأن الحرب الدائرة في اليمن، منبهين إلى تجاوزات قام بها متمردو الحوثي الموالون لطهران. كما سجل التقرير ملاحظات على عمل التحالف العربي لدعم الشرعية الذي تقوده السعودية.

وتفاقمت الأزمة في اليمن منذ مطلع 2015 حين سيطر متمردو الحوثي على العاصمة صنعاء وجزء واسع من غرب البلاد، مما اضطر الرئيس عبد ربه منصور الهادي إلى مغادرة اليمن صوب الخارج.

وأطلقت السعودية مع دول عربية عملية "عاصفة الحزم" في مارس 2015، ثم بدأت عملية لاحقة أطلق عليها "إعادة الأمل". ويقول التحالف إنه استرجع أغلبية الأراضي اليمنية. وتدور منذ أشهر معارك ضارية في محافظة الحديدة بالساحل الغربي للبلاد.

وحسب التقرير، فإن الأعمال التي قام بها الحوثيون في اليمن، من خلال استهداف المدنيين وقصفهم، مثلما حصل في مدينة تعز جنوب البلاد، يرقى إلى جرائم حرب.

موازاة مع ذلك، يرجح الخبراء أن تكون عمليات التحالف العربي في اليمن قد شهدت بدورها تجاوزات ضد المدنيين، فيما قال التحالف العربي إنه أحال التقرير على الفريق القانوني، وأوضح أنه سيتخذ الموقف ويعلن عنه بعد المراجعة القانونية.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الثلاثاء، إن ثمة ضرورة للرد على التقرير. وأضاف أن "أولوية التحالف العربي تكمن في استعادة الدولة اليمنية وحفظ مستقبل المنطقة من التغوّل الإيراني".

وكتب قرقاش، في تغريدة على موقع "تويتر"، أن "تقرير الخبراء لا بد لنا من مراجعته والرد على حيثياته، ومراجعة ما يقوله عن فظائع الحوثي وإجرامه واستهدافه للمدنيين. الحروب تحمل في طياتها آلامها، وأفغانستان والعراق وسوريا شواهد، ولكننا في خاتمة المطاف مسؤولون عن أمننا واستقرارنا، وهنا أولويتنا".

وأضاف "لكل أزمة تحدياتها السياسية والإنسانية، ولكن يبقى الأساس في أزمة اليمن قيام التحالف بدوره نحو استعادة الدولة اليمنية، وحفظ مستقبل المنطقة من التغوّل الإيراني، وتقويض أمننا لأجيال قادمة، هذه هي أولويتنا، وعلينا انطلاقا منها القيام بما يلزم على الصعيد الإنساني والإغاثي والتنموي".

وتعتبر دول التحالف العربي حربها ضد متمردي الحوثي في اليمن بمثابة تحييد لشوكة في الخاصرة تريد طهران زرعها عبر الوكلاء على غرار ما قامت به في سوريا والعراق ولبنان بمساعدة أذرع طائفية.

وتبنى مجلس الأمن في أبريل 2015 مشروعا عربيا تحت الفصل السابع لمنع تزويد الحوثيين بالأسلحة. لكن المتمردين ما زالوا يسيطرون على العاصمة صنعاء، كما أن عدة صواريخ حوثية تقاطرت على الجنوب السعودي، وهو ما تعتبره الرياض دليلا على رجاحة إطلاق التحالف بالنظر إلى الخطر المحيق بها من الجنوب.