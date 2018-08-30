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الرئيسية | خارج الحدود | الصين تشيد معسكرا تدريبيا لدعم القوات الأفغانية

الصين تشيد معسكرا تدريبيا لدعم القوات الأفغانية

الصين تشيد معسكرا تدريبيا لدعم القوات الأفغانية
هسبريس - متابعة
الخميس 30 غشت 2018 - 01:43

بدأت الصين في تشييد معسكر لتدريب القوات الأفغانية في ممر ضيق يربط بين البلدين، وهو مشروع ممول من جانب بكين بهدف دعم جهود مكافحة الإرهاب، حسبما ذكرت اليوم صحيفة (ساوث تشينا مورنينج بوست) المحلية.

وقال المحلل العسكري سونج زهونجبينج للصحيفة إن المعسكر الذي سيقام في أراضي أفغانية سيصب في مصلحة الجيش الصيني والقوات الأفغانية.

وبمجرد اكتمال عملية التشييد، من المحتمل أن يرسل الجيش الصيني ما لا يقل عن كتيبة عسكرية بهدف دعم جهود البلد المجاور في تحسين جهود مكافحة الإرهاب.

ويعتبر ممر واخان قطاعا ضيقا من الأرض غير مأهول ويندر الدخول إليه ويمتد نحو 350 كلم مربع، من إقليم باداخشان شمال أفغانستان حتى منطقة شينجيانج ذاتية الحكم الواقعة شمال غربي الصين.

وذكرت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى في التاريخ الحديث للصين التي تمتلك فيها بكين وجودا عسكريا في أفغانستان، البلد المدمر بسبب الحرب والذي بات ذا أهمية بالنسبة لأمنها القومي وأيضا بالنسبة لمشروع "طريق الحرير الجديد".

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