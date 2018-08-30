أمنستي تطالب ماليزيا بإلغاء عقوبة ضد سحاقيتين

هسبريس - متابعة

حثت منظمة "العفو الدولية" ماليزيا على إلغاء عقوبة الضرب بالعصا، التي صدرت ضد امرأتين سحاقيتين، كانتا تحاولان ممارسة الجنس في إحدى السيارات.

واعترفت السيدتان، اللتان لم يتم الكشف عن هويتيهما /22 عاما/ و/23 عاما/ بالذنب أمام إحدى المحاكم الشرعية في ولاية تيرينجانو شمال شرق البلاد، أوائل هذا الشهر وتم تغريمهما والحكم عليهما بالضرب بالعصا.

وتم تأجيل الحكم، الذي كان مقررا أولا أمس الثلاثاء إلى الثالث من سبتمبر، لاسباب فنية.

وقال المدير التنفيذي المؤقت بمنظمة العفو الدولية، جوين لي في بيان "نحن مسرورون إزاء أن العقوبة القاسية والظالمة، التي تم إصدارها على هاتين المرأتين لم تحدث، كما كان مقررا".

وأضاف البيان "غير أن من الواضح أن التأجيل غير كاف- إذ لابد أن تلغى العقوبة ضد المرأتين الآن وفورا ودون شروط لرفع هذا الظلم مرة واحدة وإلى الابد".

وألقى البيان أيضا الضوء على "القلق المتزايد بشأن مناخ الخوف والتمييز ضد المثليين في ماليزيا"، في أعقاب قرار المحكمة.

وحثت الجماعة الحقوقية الحكومة الماليزية على "إنهاء استخدام الضرب بالعصا وإلغاء القوانين التي تفرض تلك العقوبات التعسفية تماما".

ويشكل المسلمون حوالي 60 بالمئة من سكان ماليزيا البالغ عددهم 31 مليون نسمة.