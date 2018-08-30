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الرئيسية | خارج الحدود | توقعات باستمرار ارتفاع قياسي للحرارة بأوروبا

توقعات باستمرار ارتفاع قياسي للحرارة بأوروبا

توقعات باستمرار ارتفاع قياسي للحرارة بأوروبا
هسبريس - رويترز
الخميس 30 غشت 2018 - 01:04

توقعت شركة ذا ويذر استمرار درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في معظم أنحاء أوروبا خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر .

وقال تود كراوفورد كبير خبراء الطقس في الشركة "شهدنا أعلى درجات حرارة على الإطلاق في الفترة من ماي إلى يوليوز في كثير من أنحاء شمال وغرب أوروبا بما في ذلك المملكة المتحدة".

وستستمر الحرارة أعلى من معدلاتها خاصة في شمال أوروبا حتى نوفمبر تشرين الثاني.

وقال كراوفورد "مع ذلك تشير الدلائل الأولية إلى أننا سنشهد طقسا باردا جدا خاصة في النصف الثاني من الشتاء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Senator Ahmed الخميس 30 غشت 2018 - 01:24
The danger is coming. climate change will be thw big problem of humanity in next years.

we can not control reaction of nature in next centuries.

induatrial recolution destroy earth and nature unfortynatelly
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