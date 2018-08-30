توقعات باستمرار ارتفاع قياسي للحرارة بأوروبا

هسبريس - رويترز

توقعت شركة ذا ويذر استمرار درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في معظم أنحاء أوروبا خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر .

وقال تود كراوفورد كبير خبراء الطقس في الشركة "شهدنا أعلى درجات حرارة على الإطلاق في الفترة من ماي إلى يوليوز في كثير من أنحاء شمال وغرب أوروبا بما في ذلك المملكة المتحدة".

وستستمر الحرارة أعلى من معدلاتها خاصة في شمال أوروبا حتى نوفمبر تشرين الثاني.

وقال كراوفورد "مع ذلك تشير الدلائل الأولية إلى أننا سنشهد طقسا باردا جدا خاصة في النصف الثاني من الشتاء".