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استطلاع: أغلب الأوروبيين يؤيدون التوقيت الصيفي

استطلاع: أغلب الأوروبيين يؤيدون التوقيت الصيفي
هسبريس - متابعة
الخميس 30 غشت 2018 - 02:29

أعرب أكثر من 80% من الأوروبيين الذين شاركوا في استطلاع للرأي عبر الإنترنت عن رغبتهم في إلغاء نظام التوقيت الصيفي، حسبما أفادت صحيفة "فيستفالن بوست" الألمانية.

وأجري الاستطلاع تحت رعاية المفوضية الأوروبية بداية من أوائل يوليوز الماضي وحتى منتصف غشت الجاري ، وجذب 4.6 مليون مشارك - وهو رقم قياسي بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وكان من بين المشاركين أكثر من 3 ملايين ألماني.

وذكرت الصحيفة أن معظم من وافقوا على إنهاء هذه الممارسة قالوا إنهم يفضلون بقاء الساعة بشكل مستمر مضبوطة حسب التوقيت الصيفي ،والذي يزيد بمقدار ساعتين على توقيت جرينتش في معظم أوروبا. ويتم تعديل الساعة في أنحاء الاتحاد الأوروبي خلال شهور الشتاء بتأخيرها بمقدار ساعة واحدة.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية مساء الثلاثاء إن الدول الأعضاء سوف تستغرق بعض الوقت لمراجعة النتائج داخليا قبل الإدلاء بأي تصريحات علنية. وفي 17 غشت ،بعد انتهاء الاستفتاء، قالت المفوضية إن تقريرا بالنتائج النهائية والمزيد من التفاصيل سوف يصدر قريبا "في الأسابيع المقبلة".

وفي حين أن الاستطلاع غير ملزم ، فإن نتائجه يمكن أن تعمل كأساس لإجراءات تشريعية لازمة لسن أي تغييرات في القانون. وفي هذه الحالة ، يتطلب الأمر موافقة البرلمان الأوروبي والدول أعضاء الاتحاد الأوروبي على أي إصلاح نهائي

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