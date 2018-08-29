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كُتّاب وآراء
احتجاجات تدفع ألمانيا إلى إزالة تمثال ذهبي لأردوغان
أزال رجال إطفاء في ألمانيا اليوم الأربعاء تمثالا ذهبيا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأسباب أمنية بعدما أثار وجوده رد فعل غاضبا من السكان المحليين.
ووضع منظمو مهرجان فني بعنوان (أخبار سيئة) تمثالا طوله أربعة أمتار لأردوغان بذراع ممتدة في ميدان الوحدة الألمانية بوسط مدينة فيسبادن بغرب البلاد يوم الاثنين.
لكن وسائل إعلام ألمانية ذكرت أن البعض كتب عبارات جرافيتي على التمثال إحداها (هتلر التركي)، بينما احتج مئات السكان على وجوده.
وقالت الشرطة إنه حفاظا على سلامة الناس، استخدم رجال الإطفاء رافعة ضخمة لإزالة التمثال خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.
ويعيش في ألمانيا نحو ثلاثة ملايين نسمة من أصل تركي. ومن المقرر أن يزور أردوغان برلين يومي 28 و29 سبتمبر أيلول في إطار جهود لتحسين العلاقات التي شابتها خلافات على مجموعة من القضايا خلال الأعوام الماضية.
ونددت ألمانيا باعتقال تركيا لنحو 50 ألف شخص وإيقاف أو إقالة 150 ألفا آخرين منهم معلمون وقضاة وجنود بعد محاولة انقلاب على أردوغان في عام 2016.
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تعليقات الزوّار (8)
ثانيا، المسلمون كانوا ولا زالوا أكثر الشعوب عبودية واستذلالا والدليل هو المعلقين هنا والذين كما قلت من قبل يعبدون اردوغان كانه المهدي المنتظر وأتحدى أن يكذبني أحد فيما قلت.
اكثر من 200 الف شخص في تركيا باتو بدون عمل و عوائلهم منبوذة فقط لأنهم ينتمون الى جماعة غولن...للتذكير فقط فجماعة غولن تتشابه في كل شيء مع جماعة العدل و الإحسان المغربية..بل ان غولن انشأ مدارس الفاتح في المغرب يسيرها اعضاء بجماعة العدل و الاحسان...
رغم اني ضد جماعتي غولن و العدل والإحسان الا ان المنطق و الإنسانية تقتضي طرح سؤال..ما مصير عوائل أولئك ال 200 الف المنبوذون بدون عمل و لا شرف بعد اتهامهم بالخيانة العظمى...ما ذنب النساء و الشيوخ و الاطفال...
قاعدة جنون العظمة الأولى هي النجاح المبهر..
فكما نجح صدام حسين في توحيد العراق و جعله من اكثر الدول العربية تقدما ب 0% امية..وصل الى درجة جنون العظمة و غزى الكويت و قذف الصواريخ نحو الكعبة..وكذلك وقع للقذافي وغيرهم..