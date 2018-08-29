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الرئيسية | خارج الحدود | احتجاجات تدفع ألمانيا إلى إزالة تمثال ذهبي لأردوغان

احتجاجات تدفع ألمانيا إلى إزالة تمثال ذهبي لأردوغان

احتجاجات تدفع ألمانيا إلى إزالة تمثال ذهبي لأردوغان
هسبريس - رويترز
الأربعاء 29 غشت 2018 - 14:43

أزال رجال إطفاء في ألمانيا اليوم الأربعاء تمثالا ذهبيا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأسباب أمنية بعدما أثار وجوده رد فعل غاضبا من السكان المحليين.

ووضع منظمو مهرجان فني بعنوان (أخبار سيئة) تمثالا طوله أربعة أمتار لأردوغان بذراع ممتدة في ميدان الوحدة الألمانية بوسط مدينة فيسبادن بغرب البلاد يوم الاثنين.

لكن وسائل إعلام ألمانية ذكرت أن البعض كتب عبارات جرافيتي على التمثال إحداها (هتلر التركي)، بينما احتج مئات السكان على وجوده.

وقالت الشرطة إنه حفاظا على سلامة الناس، استخدم رجال الإطفاء رافعة ضخمة لإزالة التمثال خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

ويعيش في ألمانيا نحو ثلاثة ملايين نسمة من أصل تركي. ومن المقرر أن يزور أردوغان برلين يومي 28 و29 سبتمبر أيلول في إطار جهود لتحسين العلاقات التي شابتها خلافات على مجموعة من القضايا خلال الأعوام الماضية.

ونددت ألمانيا باعتقال تركيا لنحو 50 ألف شخص وإيقاف أو إقالة 150 ألفا آخرين منهم معلمون وقضاة وجنود بعد محاولة انقلاب على أردوغان في عام 2016.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - mol chekara الأربعاء 29 غشت 2018 - 15:23
هههههههههههههههههه هذ أردوغان لو كان شلاهبي بحال كثير السياسييين ديالنا، مغاديش يوقف للأوروبيين فالحلاقم هكذا، المعقول أحبيبي كيخلع وكينزل لشي ناس الما فالركابي، تحية خاصة لبا رجوب معقد شياطين الإنس هنا وهناك
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19
2 - قنيطري الأربعاء 29 غشت 2018 - 15:24
حسن فعلو. ثقافة تقديس وعبادة الأشخاص تخلص منها الأوروبيون منذ زمن. لكن بعض المسلمين يودون إدخالها معهم إلى أوربا. ما ذكر حول المعتقلين والذين طردو من أعمالهم ،صحيح. طغيان ذلك الشخص زاد عن حده. اللذين يتغنون بالإنجازات والمعجزات،يجب التدكير أن في تركيا شعب دو تاريخ ومنفتح على العالم وعلى العلم والمعرفة،هو الذي يبني بلده.كما أجريت مع بداية القرن العشرين تغييرات جدرية في طبيعة الدولة والقوانين، مكنت الشعب التركي من دخول عصر الحداثة. تلك التغييرات هي التي يجني الآن ثمارها هذا البلد. لكن يبدو أن هذا الاردغان وجماعته ي يريدون جر البلد إلى الوراء
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-16
3 - مسرحية شلومو الغبية الأربعاء 29 غشت 2018 - 15:32
مسرحية مستوحاة من التلمود من أجل تصوير إزالة تمثال أردوغان الموشوم بعبارات الكراهية، و ذالك إذكاءا للكراهية بين المسلمين و المسيحيين كما هو نهجهم منذ الأزل
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-8
4 - abdel rubio الأربعاء 29 غشت 2018 - 15:34
صدق الفتى الذي ذهب إلى مراسل قناة ألمانيا وعلى الهواء مباشرة ( إردوغان أفضل زعيم في العالم).
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17
5 - Nicolas الأربعاء 29 غشت 2018 - 15:42
"ووضع منظمو مهرجان فني بعنوان (أخبار سيئة) تمثالا طوله أربعة أمتار لأردوغان". فعلا إنه خبر سيئ، ولو لم يكن كذالك لما أثار حفيظة و احتجاج السكان المحليين على "هتلر تركيا". وهذا هو مقياس نجاح موضوع العمل الفني "أخبار سيئة"
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-1
6 - كافر الأربعاء 29 غشت 2018 - 15:52
سبحان الله! ماكيناش شي أمة كاتقدس الفشلة بحال الأمة ديالنا. قاليك أفضل زعيم في العالم ههههه
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-3
7 - عصام الأربعاء 29 غشت 2018 - 15:58
اولا ما الذي يفعله تمثال اردوغان في المانيا؟ اذا كانت الجالية التركية تعشقه فعلا فلم لا تذهب لتعيش في تركيا تحت سيادته؟ أم انها تفضل البقاء في المانيا كي تستغل المساعدات الاجتماعية.
ثانيا، المسلمون كانوا ولا زالوا أكثر الشعوب عبودية واستذلالا والدليل هو المعلقين هنا والذين كما قلت من قبل يعبدون اردوغان كانه المهدي المنتظر وأتحدى أن يكذبني أحد فيما قلت.
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0
8 - mosi. الأربعاء 29 غشت 2018 - 16:00
هذا هو البشر...الإفتتان صفة ثابتة في النفس البشرية كلها...فكما إفتتن الكوريون ب تشوبلياغ و كما افتتن الصينيين ب ماو تسي تونغ و الهنود بغاندي و الأفارقة بمانديلا و الاشتراكيين بلينين و النازيين بهتلر و المسلمون الاوائل بخالد بن الوليد و المصريين بجمال عبد الناصر و عبد الحليم حافظ....فبعض الاتراك و بعض العرب مفتونين بأردوغان...
اكثر من 200 الف شخص في تركيا باتو بدون عمل و عوائلهم منبوذة فقط لأنهم ينتمون الى جماعة غولن...للتذكير فقط فجماعة غولن تتشابه في كل شيء مع جماعة العدل و الإحسان المغربية..بل ان غولن انشأ مدارس الفاتح في المغرب يسيرها اعضاء بجماعة العدل و الاحسان...
رغم اني ضد جماعتي غولن و العدل والإحسان الا ان المنطق و الإنسانية تقتضي طرح سؤال..ما مصير عوائل أولئك ال 200 الف المنبوذون بدون عمل و لا شرف بعد اتهامهم بالخيانة العظمى...ما ذنب النساء و الشيوخ و الاطفال...
قاعدة جنون العظمة الأولى هي النجاح المبهر..
فكما نجح صدام حسين في توحيد العراق و جعله من اكثر الدول العربية تقدما ب 0% امية..وصل الى درجة جنون العظمة و غزى الكويت و قذف الصواريخ نحو الكعبة..وكذلك وقع للقذافي وغيرهم..
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