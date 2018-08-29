إسلاميون في باكستان يطالبون بطرد سفير هولندا

مباشر بخاري*

طالب حزب إسلامي في باكستان الأربعاء بطرد سفير هولندا احتجاجا على سعي سياسي هولندي من اليمين المتطرف لتنظيم مسابقة للرسوم الكاريكاتيرية تصور النبي محمد.

وتجمع آلاف النشطاء في مدينة لاهور بشرق البلاد تلبية لدعوة التظاهر التي أطلقتها حركة لَبّيك الإسلامية التي جاءت في الترتيب الخامس من حيث عدد الأصوات في انتخابات عامة جرت الشهر الماضي بعد أن روجت لنفسها كمدافع عن القوانين والعقوبات في جرائم التجديف.

وانطلقت المظاهرة من وسط لاهور بقيادة زعيم الحركة خادم حسين رضوي الذي يسعى لأن يجوب الاحتجاج مدن وبلدات إقليم البنجاب حتى العاصمة إسلام اباد حيث سينظم المحتجون اعتصاما للضغط على رئيس الوزراء الجديد عمران خان لقطع العلاقات الدبلوماسية مع هولندا.

وقال إعجاز أشرفي المتحدث باسم الحركة لرويترز "يجب ترحيل السفير الهولندي على الفور.. لن نتوقف إلا عندما تنفذ الحكومة هذا الطلب".

وتقدمت باكستان بالفعل بشكوى لحكومة هولندا احتجاجا على نية البرلماني اليميني خيرت فيلدرز تنظيم مسابقة الرسوم الكاريكاتيرية.

ويعتزم فيلدرز عرض الرسوم على جدران مقر حزبه السياسي في البرلمان ويقول إنه تلقى "مئات" الطلبات بالمشاركة في المسابقة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في بيان اليوم الأربعاء "اتصلت وزارة الخارجية بالقائم بالأعمال الهولندي وسجلت احتجاجا".

وقال وزير الخارجية الهولندي مارك روته الأسبوع الماضي إن المسابقة "ليست شيئا سأفعله" مضيفا أن حكومته لا صلة لها بالأمر.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي إنه يعتزم رفع القضية للأمم المتحدة وعدد من زعماء العالم.

وقال خان أمس الثلاثاء بعد يوم من إدانة مجلس الشيوخ الباكستاني المسابقة المزمعة "لا يدركون مدى الضرر الذي يلحقونه بنا عندما يقدمون على مثل هذه الأفعال".

والتقى مسؤولون من إدارة إقليم البنجاب بزعماء حركة لبيك في لاهور في محاولة لإقناعهم بإلغاء احتجاجهم ولكن دون جدوى.

وقال مسؤول شارك في المحادثات لرويترز "طلبنا منهم إيقاف الاحتجاجات لأن الحكومة الباكستانية تأخذ الأمر بجدية". وأضاف أن ممثلي الحركة أصروا على عدم إيقاف الاحتجاج قبل طرد السفير الهولندي.