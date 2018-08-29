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الرئيسية | خارج الحدود | الجيش المصري يعلن مقتل "20 تكفيريا" في سيناء

الجيش المصري يعلن مقتل "20 تكفيريا" في سيناء

الجيش المصري يعلن مقتل "20 تكفيريا" في سيناء
هسبريس - متابعة
الأربعاء 29 غشت 2018 - 16:43

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية اليوم الأربعاء مقتل 20 "تكفيريا" وتدمير 18 وكرا للعناصر الإرهابية خلال عملياتها علي مدار الأيام الماضية.

وقالت القيادة في البيان الـ27 للعملية الشاملة "سيناء 2018" إنه "تم رصد منطقة لخلية إرهابية بالمنطقة الصحراوية غرب البلاد تتخذها العناصر الإرهابية ملاذاً لهم ومركز انطلاق لتنفيذ أعمالهم العدائية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد ، وعلى الفور قامت القوات الجوية بتنفيذ هجمة جوية مركزة تبعها قيام قوات مكافحة الإرهاب بدفع الدوريات لتمشيط وتطهير المنطقة من العناصر الإرهابية وقد أسفرت العملية عن القضاء على 7 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة وضبط عدد من الأسلحة مختلفة الأنواع والمعدات والذخائر والأحزمة الناسفة التي كانت بحوزتهم".

وأشارت إلى تدمير سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر ووكر عثر بداخله على كميات كبيرة من مواد الإعاشة وأجهزة إتصال لاسلكية وعدد من دوائر النسف والتدمير وكتب تدعو للفكر التكفيرى ومبالغ مالية وملابس عسكرية .

ولفتت إلى القضاء على 13 "تكفيريا" خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات أثناء عمليات التمشيط والمداهمة بوسط وشمال سيناء ، كما تم القبض على 18 من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .

وأشارت إلى تدمير 18 وكر ومخبأ وملجأ خاصا بالعناصر الإرهابية بشمال ووسط سيناء كما تم ضبط وتدمير 10 عربات و 6 دراجات نارية بدون لوحات معدنية.

وقالت إن القوات استطاعت اكتشاف وتفكيك وتفجير 41 عبوة ناسفة بواسطة عناصر المهندسين العسكريين تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات بمناطق العمليات .

وطبقا للبيان ، تمكنت القوات الجوية على الحدود الغربية من تدمير 38 عربة تستخدم في أعمال التهريب ، كما تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط طائرة بدون طيار وهاتفين للاتصال عبر الأقمارالاصطناعية و 2000 فرد من جنسيات مختلفة أثناء محاولتهم الهجرة بالطرق غير الشرعية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - زكرياء المغربي الأربعاء 29 غشت 2018 - 16:56
لولا يقضة الجيش المصري في حماية وطنه لا أصبحت سيناء مثل الموصل و الرقة و صنعاء
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-4
2 - عبدالرزاق الاسماعيلي الأربعاء 29 غشت 2018 - 17:25
الجيش الصري لا يقتل هناك سوى الأبرياء والنساء و العجزة...هذا الجيش مات منذ سنين...ولم يبق منه سوى حرس يحفظون أمن اسرائيل لذلك جرفوا مئات القرى في منطقة الشيخ زويين وقتلوا أهلها ومن بقي منهم تركوه تحت شمس سيناء الحارقة
ارجعوا الى تحقيق الجزيرة قبل أسبوعين تعلموا اليقين،الشيشي يهش بجيشه طلبا للدعم الخارجي فقط
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2
3 - Ingénieur الأربعاء 29 غشت 2018 - 17:42
كل من عارض السيسي فهو تكفييري و إرهابي و يتم قتله بدون محاكمة و لو كان طفل صغير
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1
4 - غير معني الأربعاء 29 غشت 2018 - 17:57
طفرناه حنا بقات لينا غير النميمة هههه
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