24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2606:5613:3317:0620:0021:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. عدوى داء السل بمراكش (5.00)

  2. مؤلف جديد يؤصل لمفاهيم السياسات العمومية (5.00)

  3. تحديد أرض يخلّف احتجاجات وإصابات بابن أحمد (5.00)

  4. "تأشيرات إضافية" وراء محنة حجاج مغاربة في المشاعر المقدسة (5.00)

  5. سفير كوبا: "نزاع الصحراء" لا يمنع تطوير علاقات الرباط وهافانا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الصدر يدعو إلى صلاة مليونية ضد الظلم والفساد

الصدر يدعو إلى صلاة مليونية ضد الظلم والفساد

الصدر يدعو إلى صلاة مليونية ضد الظلم والفساد
هسبريس - متابعة
الخميس 30 غشت 2018 - 01:25

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، اتباعه الى المشاركة في صلاة مليونية تقام يوم الجمعة القادم في مسجد التيار بمنطقة الكوفة التابعة لمدينة النجف (170 كم) جنوب بغداد، للتنديد بالظلم والفساد.

وقال الصدر في بيان له الأربعاء "هبوا لتقولوا قولتكم بكل سلم وسلام، أن سلام على العراق واهل العراق.. هبوا بصلاة مليونية يرجف منها الفاسدون ويذل فيها الظالمون ويخشع فيها المؤمنون ويرفع فيها المظلومون، هبوا لتقولوا قولتكم: كلا للطائفية وكلا للفساد وكلا للمحاصصة وكلا للارهاب وكلا للمحتل".

وأضاف "ايها العراقيون هبوا معا فعراقكم بحاجة ماسة لوقفتكم المشرفة السلمية الغاضبة هذه والتي ستكون اذا شاء الله أول بوادر لبناء عراق جديد بعيد عن كل فاسد وآثم وظالم وكل معتد ومحتل اثيم.. هبوا معا من اجل انقاذ الوطن ".

وتابع الصدر "نعم، قولوا قولتكم فالعراق عراقكم والوطن وطنكم وخيراته لكم لا للفاسدين والسراق لكم انتم ايها العراقيون بكل طوائفه ومشاربه سواء الاسلامي منكم او المدني وسواء منكم المسلم او المسيحي او غيره من المواطنين الكرام".

جدير بالذكر أن العشرات من أنصار التيار الصدري والتيار المدني في العراق يخرجون بتظاهرات منذ عدة أشهر في بغداد وباقي المحافظات للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتحسين الخدمات

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.