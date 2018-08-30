هواوي تتصدر أحدث تصنيف لكبرى الشركات الصينية

هسبريس - إفي

تصدرت شركة هواوي الصينية، عملاق الهواتف الذكية، وشركة (Suning) للتجارة الإلكترونية أحدث تصنيف لأكبر 500 شركة صينية، صادر عن الاتحاد الوطني للصناعة والتجارة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (شينخوا).

وتصدرت هواوي هذا الترتيب بإيرادات بلغت 603 مليار و620 مليون يوان (75 مليار و800 مليون يورو) في عام 2017.

وقد تجاوز دخل كل من الشركات التسعة الأولى 300 مليار يوان (37 مليار و600 مليون يورو) في عام 2017 ، كما تجاوزت 61 شركة حاجز الـ100 مليار يوان (12 مليار و500 مليون يورو)، بزيادة 11 شركة عن عام 2016.

ونقلت شينخوا عن نائب رئيس الاتحاد الوطني للصناعة والتجارة الصيني، هوانج رونج، قوله إن "الشركات الخاصة واصلت تحقيق نمو قوي في عام 2017"، مضيفا أن الحكومة الصينية تنتظر من هذه الشركات أن تقدم "المزيد من المساهمات للمجتمع".

ويشار إلى أن أخر تصنيف للشركات الـ500 الأكثر أهمية في العالم، ضم 18 شركة صينية، مقارنة بـ17 في عام 2016.