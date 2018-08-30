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الرئيسية | خارج الحدود | ‪ مونتريال عاشر أفضل مدينة سمعة في العالم‬

‪ مونتريال عاشر أفضل مدينة سمعة في العالم‬

‪ مونتريال عاشر أفضل مدينة سمعة في العالم‬
مبارك بوعلي*
الخميس 30 غشت 2018 - 00:50

نشر تقرير لـ"معهد السمعة" Reputation Institute نهاية الأسبوع الماضي قائمة بـ56 من أفضل المدن سمعة في العالم، مسجلا أن مدينة مونتريال الكندية احتلت المرتبة العاشرة، مسجلة تطورا بأربعة مراكز عن مرتبتها السنة الماضية، ومتبوعة بكل من تورونتو في المرتبة 13 وفانكوفر في المرتبة 16.

ويصدر المعهد الأمريكي الموجود مقره بنيويورك دليلاً سنوياً يعرف باسم "ريبتراك"، يضمنه ترتيب أسوأ وأحسن المدن والدول والشركات العالمية؛ وقام هذه السنة باستطلاع آراء ما يقرب من 12000 شخص ينتمون إلى مجموعة الدول السبع وروسيا، طالبا منهم ترتيب المدن وفق مستوى الثقة والاحترام والإعجاب الذي توحي به لهم.

وصُنفت طوكيو في تقرير هذه السنة المدينة الأفضل سمعة في العالم، تلتها العاصمة الأسترالية سيدني، ثم كوبنهاغن في المركز 3؛ في حين جاءت فيينا في المركز الرابع، ثم ستوكهولم في المركز الخامس، حسبما نشره المعهد في موقعه الرسمي.

أما المركز السادس فاحتلته مدينة البندقية الإيطالية، في حين احتلت روما المركز 7 ومدينة زيورخ السويسرية المرتبة 8، ثم ميونيخ في المرتبة 9، فمدينة مونتريال الكندية في المركز 10.

واعتبر التقرير أن مدينة موسكو الروسية تعد المدينة الأقل سمعة هذا العام، في حين اعتبر مكسيكو سيتي المدينة الأقل أمانًا، بسبب العنف المتفشي فيها؛ فيما احتلت مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية المرتبة 20.

وبسبب مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي تراجع ترتيب مدينة لندن إلى المرتبة 17، متخلفة عن مركزها السابق بـ11 مركزًا هذا العام.

وحسب تقرير "معهد السمعة" فإن المدن التي احتلت رأس القائمة عام 2018 تميزت بمستوى جيد في مجال الأمن، والحكامة، والتنمية الاقتصادية وجمال المظهر والدور القيادي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - صحراوي لمتوني الخميس 30 غشت 2018 - 01:01
مونريال مدينۃ العنصريۃ بامتياز...فكيف تحسب من تفضل المدن العالميۃ سمعۃ...وما هي المقاييس المعتمدۃ لهذا التصنيف...لقد سبق لي ان زرتها مرتين...ويستحيل بالنسبۃ لي مجرد العيش فيها...وعليه بالنسبۃ لي كل المدن الامريكيۃ تعتبر الغفضل...بحيث يتعايش الجميع علی اختلاف اللون والدين والاصل والنتماء في سلم وامان...
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-5
2 - Yassine Montreal الخميس 30 غشت 2018 - 01:34
غنكدبو12000شخص من الدول المتقدمة بالوعي والذوق بتاعهم ونصدقو الناس لكظنوا واد زم احسن من منتريال

منتريال كل سنة ف 10 الأوائل
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