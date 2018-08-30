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كُتّاب وآراء
إمام هولندي يطالب بحماية اليمينيّ المتطرف فيلدرز
طالب إمام امستردام، ياسين الفرقاني، اليوم المسلمين الهولنديين بـ"حماية" السياسي اليميني المتطرف جيرت فيلدرز من التهديدات بقتله التي يتعرض لها بسبب تنظيمه مسابقة للرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد في الخريف المقبل.
وأكد الإمام في تصريحاته لقناة (NOS) التلفزيونية الهولندية: "بالطبع موضوع الرسوم الكاريكاتورية يسبب استياء، لكن لا يمكن أن نسمح بتلقي فيلدرز تهديدات بالقتل".
وفي هذا الصدد، أعلن الفرقاني أنه سيقول في خطبة صلاة الجمعة إن النبي محمد "يطلب الحماية والرحمة"، رغم أنه أشار إلى عدم معرفته لردود أفعال أتباعه.
وكانت الشرطة الهولندية قد اعتقلت الثلاثاء الماضي رجلا يبلغ من العمر 26 عاما في لاهاي لأنه نشر على موقع (فيسبوك) مقطع فيديو يعلن فيه عن شن هجوم على مجلس النواب الهولندي أو "منظم المسابقة"، زعيم حزب الحرية فيلدرز.
وأوضحت قناة (NOS) أن الرجل من أصول باكستانية وسيتم إيداعه تحت تصرف القضاء الجمعة، وتقوم الشرطة حاليا باستجوابه لاعتقادها بوجود "تهديد خطير".