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كُتّاب وآراء
نفوق أكثر من 7 ملايين نحلة يستنفر كولومبيا
تحقق سلطات البيئة في كولومبيا في أسباب نفوق أكثر من سبعة ملايين نحلة في مناحل ببلدة تييرالتا بإقليم كوردوبا شمالي البلاد.
وقالت مصادر من القطاع لـ(إفي) الأربعاء إنه جاري التحقيق في أسباب نفوق النحل، علما بأن النحالين يقولون إن الأمر يعود إلى تغيير الكيماويات الزراعية المستخدمة من قبل المنتجين الآخرين لتطهير المحاصيل الصغيرة.
وأوضح إدواردو توريس سييرا، أحد مسؤولي القطاع، أن نتائج المعمل الذي يحلل عينات تم أخذها من المناحل هي التي ستحدد سبب نفوق النحل.
وأبرز أن النحل نفق الأسبوع الماضي لكن المزاريعن لم يبلغوا الجهات المختصة بالواقعة التي تم فتح تحقيق فيها بعد نشر النبا في وسائل الإعلام.
يذكر أن إقليم كوردوبا ينتج سنويا أكثر من 400 طن من عسل النحل.