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كُتّاب وآراء
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روسيا تجري مناورات عسكرية في البحر المتوسط
الخميس 30 غشت 2018 - 15:50
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أسطول "الأميرال فلاديمير كوروليف" البحري سيجري مناورات عسكرية في البحر الأبيض المتوسط، بين 1 و8 سبتمبر القادم.
وبحسب بيان للوزارة، اليوم الخميس، ستجري المناورات بمشاركة أكثر من 25 سفينة و30 طائرة حربية.
وبيّنت الوزارة الروسية أن المناورات ستشهد حزمة من المهام، مثل الدفاع الجوي وإحباط عمليات تخريب الغواصات ونزع الألغام.
ومن المقرر أن تصدر الوزارة في وقت لاحق تحذيرًا من أجل ضمان أمن السفن والطائرات داخل منطقة المناورات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
2 - عبد الله الخميس 30 غشت 2018 - 16:30
في سنوات الحرب الباردة تفاجأ الجزائريون بوجود السفن العسكرية الأمريكية وهي تتجول بحرية جيئة وذهابا حول سواحل الجزائر دون أن يقف في طريقها أحد حتى أن القلق أصاب الكثير من الجزائريين وتساءلو فينا بينهم حول النوايا الحقيقية لأمريكا تجاه الجزائر حتى أن الرئيس الجزائري وقتئذ خاطب شعبه قائلا إن البوارج الحربية المرابطة قرب سواحلنا لم تأتي هنا لصيد الأسماك
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