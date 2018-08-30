روسيا تجري مناورات عسكرية في البحر المتوسط

هسبريس - متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أسطول "الأميرال فلاديمير كوروليف" البحري سيجري مناورات عسكرية في البحر الأبيض المتوسط، بين 1 و8 سبتمبر القادم.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الخميس، ستجري المناورات بمشاركة أكثر من 25 سفينة و30 طائرة حربية.

وبيّنت الوزارة الروسية أن المناورات ستشهد حزمة من المهام، مثل الدفاع الجوي وإحباط عمليات تخريب الغواصات ونزع الألغام.

ومن المقرر أن تصدر الوزارة في وقت لاحق تحذيرًا من أجل ضمان أمن السفن والطائرات داخل منطقة المناورات.