24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2606:5613:3317:0620:0021:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. قاضي التحقيق يخلي سبيل "دركيّ كيسر" بسطات (5.00)

  2. أطباء وزان ينجحون في زراعة ركبة اصطناعية (5.00)

  3. "طبيب الفقراء": مسؤولون يتلذذون بعذاب المرضى .. وتنقيلي تعسفي (5.00)

  4. جهة العيون تدعم تجديد اتفاق الصيد البحري (5.00)

  5. الانقطاع المتكرر للماء بالمغرب .. تصميم الخزانات في قفص الاتهام (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | روسيا تجري مناورات عسكرية في البحر المتوسط

روسيا تجري مناورات عسكرية في البحر المتوسط

روسيا تجري مناورات عسكرية في البحر المتوسط
هسبريس - متابعة
الخميس 30 غشت 2018 - 15:50

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أسطول "الأميرال فلاديمير كوروليف" البحري سيجري مناورات عسكرية في البحر الأبيض المتوسط، بين 1 و8 سبتمبر القادم.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الخميس، ستجري المناورات بمشاركة أكثر من 25 سفينة و30 طائرة حربية.

وبيّنت الوزارة الروسية أن المناورات ستشهد حزمة من المهام، مثل الدفاع الجوي وإحباط عمليات تخريب الغواصات ونزع الألغام.

ومن المقرر أن تصدر الوزارة في وقت لاحق تحذيرًا من أجل ضمان أمن السفن والطائرات داخل منطقة المناورات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - simou الخميس 30 غشت 2018 - 16:18
دول عظمى بإمكانيات عظمى السفيات سابقا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - عبد الله الخميس 30 غشت 2018 - 16:30
في سنوات الحرب الباردة تفاجأ الجزائريون بوجود السفن العسكرية الأمريكية وهي تتجول بحرية جيئة وذهابا حول سواحل الجزائر دون أن يقف في طريقها أحد حتى أن القلق أصاب الكثير من الجزائريين وتساءلو فينا بينهم حول النوايا الحقيقية لأمريكا تجاه الجزائر حتى أن الرئيس الجزائري وقتئذ خاطب شعبه قائلا إن البوارج الحربية المرابطة قرب سواحلنا لم تأتي هنا لصيد الأسماك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.